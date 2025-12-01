Avec la victoire du RC Lens, le PSG a perdu sa place de leader du championnat à l’issue du week-end. Et les Rouge & Bleu auront une semaine complète pour préparer leur prochain rendez-vous.

Avec sa défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), le PSG pouvait perdre sa place de leader de Ligue 1. Si l’Olympique de Marseille s’est manqué en concédant le match nul à domicile face au Toulouse FC dans les dernières minutes (2-2), le RC Lens n’a pas raté cette belle occasion. Opposés à l’Angers SCO, les Sang & Or l’ont emporté (1-2).

Un Stade Rennais en grande forme avant d’affronter le PSG

Prochain adversaire du PSG, le Stade Rennais confirme son regain de forme en enchaînant un quatrième succès de rang face au FC Metz (0-1). Dans les autres résultats marquants de cette 14e journée de Ligue 1, l’OGC Nice continue de s’enfoncer dans la crise avec un revers contre le FC Lorient (3-1). L’OL se relance dans la course à la Ligue des champions après son large succès à domicile face au FC Nantes (3-0). De son côté, le RC Strasbourg a été renversé par le Stade Brestois (1-2) tandis que le LOSC s’est imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse du Havre (0-1). Enfin, le Paris FC et l’AJ Auxerre se sont quittés sur un match nul (1-1).

Les résultats de la 14e journée de Ligue 1

FC Metz / Stade Rennais (0-1)

AS Monaco / Paris Saint-Germain (1-0)

Paris FC / AJ Auxerre (1-1)

Olympique de Marseille / Toulouse FC (2-2)

RC Strasbourg / Stade Brestois (1-2)

Angers SCO / RC Lens (1-2)

Le Havre / LOSC (0-1)

FC Lorient / OGC Nice (3-1)

Olympique Lyonnais / FC Nantes (3-0)

Le classement de Ligue 1

RC Lens – 31 pts (+12) Paris Saint-Germain – 30 pts (+15) Olympique de Marseille – 29 pts (+21) LOSC – 26 pts (+11) Stade Rennais – 24 pts (+6) Olympique Lyonnais – 24 pts (+6) AS Monaco – 23 pts (+1) RC Strasbourg – 22 pts (+6) Toulouse FC – 17 pts (+1) OGC Nice – 17 pts (-7) Stade Brestois – 16 pts (-5) Angers SCO – 16 pts (-5) Paris FC – 15 pts (-5) Le Havre – 14 pts (-8) FC Lorient – 14 pts (-10) FC Nantes – 11 pts (-10) FC Metz – 11 pts (-17) AJ Auxerre – 9 pts (-12)