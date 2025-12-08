Largement victorieux du Stade Rennais (5-0), le PSG reste au contact du leader lensois et prend ses distances avec l’Olympique de Marseille.

Le PSG a parfaitement réagi après sa défaite face à l’AS Monaco. Opposés au Stade Rennais samedi, l’équipe de Luis Enrique a réalisé une prestation de haut vol pour s’imposer largement (5-0). Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de rester au contact du leader lensois, qui compte un point d’avance en tête du classement.

Le PSG prend de la distance avec l’OM

À l’extérieur, les Sang & Or se sont imposés face au FC Nantes (1-2) et conservent leur fauteuil de leader avant d’affronter l’OGC Nice dimanche pour le dernier match de l’année 2025 en Ligue 1. En revanche, les champions de France ont pris leur distance avec l’Olympique de Marseille, qui a chuté sur la pelouse du LOSC (1-0) grâce à un but de l’ancien Parisien, Ethan Mbappé. Le PSG compte désormais quatre unités d’avance sur le rival marseillais.

Dans les autres résultats marquants de ce week-end, l’AS Monaco n’a pas confirmé après son succès face aux Parisiens et s’est inclinée sur la pelouse du Stade Brestois (1-0), tout comme l’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg, battus respectivement par le FC Lorient (1-0) et le Toulouse FC (1-0). Dans le match des mal classés, l’AJ Auxerre a remporté son duel face au FC Metz (3-1) et cède sa place de lanterne rouge à son adversaire, qui affrontera le PSG dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. De leur côté, le Paris FC et Le Havre se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Enfin, l’OGC Nice continue de s’enfoncer dans la crise avec une nouvelle défaite face à l’Angers SCO (0-1).

Les résultats de la 15e journée de Ligue 1

Stade Brestois / AS Monaco (1-0)

LOSC / Olympique de Marseille (1-0)

FC Nantes / RC Lens (1-2)

Toulouse FC / RC Strasbourg (1-0)

Paris Saint-Germain / Stade Rennais (5-0)

OGC Nice / Angers SCO (0-1)

AJ Auxerre / FC Metz (3-1)

Le Havre / Paris FC (0-0)

FC Lorient / Olympique Lyonnais (1-0)

Le classement de Ligue 1

RC Lens – 34 pts (+13) Paris Saint-Germain – 33 pts (+20) Olympique de Marseille – 29 pts (+20) LOSC – 29 pts (+12) Olympique Lyonnais – 24 pts (+5) Stade Rennais – 24 pts (+1) AS Monaco – 23 pts (+0) RC Strasbourg – 22 pts (+5) Toulouse FC – 20 pts (+2) Stade Brestois – 19 pts (-4) Angers SCO – 19 pts (-4) OGC Nice – 17 pts (-8) FC Lorient – 17 pts (-9) Paris FC – 16 pts (-5) Le Havre – 15 pts (-8) AJ Auxerre – 12 pts (-10) FC Nantes – 11 pts (-11) FC Metz – 11 pts (-19)