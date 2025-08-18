Le PSG a parfaitement entamé sa saison 2025-2026 de Ligue 1 en s’imposant sur la pelouse du FC Nantes (1-0) en conclusion de la 1ère journée.

Malgré un manque de préparation physique, le PSG a bien lancé sa saison 2025-2026. Après leur victoire obtenue en Supercoupe d’Europe, les Rouge & Bleu ont enchaîné avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes en conclusion de la 1ère journée de Ligue 1. Un succès sur la plus petite des marges (0-1) qui permet aux Parisiens de parfaitement démarrer ce nouvel exercice. Les joueurs de Luis Enrique occupent la 2e place du classement grâce à cette victoire à l’extérieur, juste derrière l’AS Monaco qui est venue à bout du Havre (3-1).

Les trois promus ont perdu

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’Olympique de Marseille s’est incliné dans les dernières minutes face au Stade Rennais sur une réalisation de Ludovic Blas (1-0). Pourtant, les Marseillais évoluaient en supériorité numérique depuis la 30e minute de jeu. De son côté, l’Olympique Lyonnais est allé chercher les trois points sur la pelouse du RC Lens (0-1). Après une élimination en tour préliminaire de Ligue des champions, l’OGC Nice continue de sombrer avec une défaite dans les derniers instants face au Toulouse FC (0-1). Le match le plus spectulaire a eu lieu au Stade Francis-Le-Blé où le Stade Brestois et le LOSC se sont quittés sur un résultat nul prolifique (3-3) avec notamment un Olivier Giroud buteur pour son retour en Ligue 1. Enfin, les trois promus de la saison, le Paris FC, le FC Metz et le FC Lorient se sont tous inclinés sur le score de 0-1, respectivement face à l’Angers SCO, le RC Strasbourg et l’AJ Auxerre. Pour son prochain match, le PSG recevra les Angevins le vendredi 22 août à 20h45 (Ligue 1+).

Les résultats de la 1ère journée de Ligue 1

Stade Rennais / Olympique de Marseille (1-0)

RC Lens / Olympique Lyonnais (0-1)

AS Monaco / Le Havre (3-1)

OGC Nice / Toulouse FC (0-1)

Stade Brestois / LOSC (3-3)

Angers SCO / Paris FC (1-0)

AJ Auxerre / FC Lorient (1-0)

FC Metz / RC Strasbourg (0-1)

FC Nantes / Paris Saint-Germain (0-1)

Le classement de Ligue 1

AS Monaco – 3 pts (+2) Paris Saint-Germain – 3 pts (+1) RC Strasbourg – 3 pts (+1) AJ Auxerre – 3 pts (+1) Olympique Lyonnais – 3 pts (+1) Toulouse FC – 3 pts (+1) Angers SCO – 3 pts (+1) Stade Rennais – 3 pts (+1) LOSC – 1 pt (+0) Stade Brestois – 1 pt (+0) FC Nantes – 0 pt (-1) Paris FC – 0 pt (-1) FC Lorient – 0 pt (-1) FC Metz – 0 pts (-1) OGC Nice – 0 pt (-1) RC Lens – 0 pt (-1) Olympique de Marseille – 0 pt (-1) Le Havre – 0 pt (-1)