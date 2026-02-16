Les résultats de la 22e journée de Ligue 1
À l’issue de cette 22e journée de Ligue 1, le PSG a perdu son fauteuil de leader et voit l’Olympique Lyonnais revenir à six points.
Le PSG a vécu un week-end difficile. En ouverture de cette 22e journée de Ligue 1, le club de la capitale s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (3-1). Une défaite qui a profité au RC Lens. Les Sang & Or ont étrillé le Paris FC (0-5) pour reprendre le fauteuil de leader aux Rouge & Bleu, comptant désormais une unité d’avance en tête du classement.
L’OL distance l’OM et se rapproche du PSG
Si une lutte à deux pour le titre se dessine depuis plusieurs semaines entre le PSG et le RC Lens, les deux formations devront également se méfier de l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche, l’OL a enchaîné un treizième succès de rang toutes compétitions confondues en s’imposant face à l’OGC Nice (2-0). Une victoire qui leur permet de consolider leur troisième place et de revenir à six points du PSG. De son côté, l’OM continue de s’enfoncer dans la crise. Après avoir mené 2-0 face au RC Strasbourg, les Olympiens n’ont pas tenu et ont une nouvelle fois craqué dans le temps additionnel (2-2).
Dans les autres résultats de la journée, l’adversaire du PSG en barrage de Ligue des champions, l’AS Monaco, s’est imposé face à une équipe du FC Nantes en difficulté (3-1). Le LOSC n’arrive toujours pas à s’imposer en championnat en 2026 avec un match nul face au Stade Brestois (1-1). De son côté, le FC Lorient a repris sa marche en avant en s’imposant contre l’Angers SCO (2-0). En infériorité numérique dès la 2e minute de jeu, Le Havre a réussi l’exploit de l’emporter face au Toulouse FC (2-1). Enfin dans le match des mal classés, l’AJ Auxerre a frappé un grand coup dans son duel contre le FC Metz (1-3), adversaire du PSG le week-end prochain.
- Stade Rennais / Paris Saint-Germain (3-1)
- AS Monaco / FC Nantes (3-1)
- Olympique de Marseille / RC Strasbourg (2-2)
- LOSC / Stade Brestois (1-1)
- Paris FC / RC Lens (0-5)
- Le Havre / Toulouse FC (2-1)
- FC Lorient / Angers SCO (2-0)
- FC Metz / AJ Auxerre (1-3)
- Olympique Lyonnais / OGC Nice (2-0)
Le classement de Ligue 1
- RC Lens – 52 pts (+25)
- Paris Saint-Germain – 51 pts (+30)
- Olympique Lyonnais – 45 pts (+16)
- Olympique de Marseille – 40 pts (+19)
- LOSC – 34 pts (+4)
- Stade Rennais – 34 pts (-1)
- RC Strasbourg – 31 pts (+7)
- AS Monaco – 31 pts (+1)
- FC Lorient – 31 pts (-4)
- Toulouse FC – 30 pts (+6)
- Angers SCO – 29 pts (-5)
- Stade Brestois – 27 pts (-5)
- Le Havre – 26 pts (-7)
- OGC Nice – 23 pts (-13)
- Paris FC – 22 pts (-13)
- AJ Auxerre – 17 pts (-13)
- FC Nantes – 14 pts (-20)
- FC Metz – 13 pts (-27)
Le programme de la 23e journée de Ligue 1
- Vendredi 20 février
- Stade Brestois / Olympique de Marseille (20h45 sur Ligue 1+)
- Samedi 21 février
- RC Lens / AS Monaco (17h sur beIN SPORTS 1)
- Toulouse FC / Paris FC (19h sur Ligue 1+)
- Paris Saint-Germain / FC Metz (21h05 sur Ligue 1+)
- Dimanche 22 février
- AJ Auxerre / Stade Rennais (15h sur Ligue 1+)
- Angers SCO / LOSC (17h15 sur Ligue 1+)
- FC Nantes / Le Havre (17h15 sur Ligue 1+)
- OGC Nice / FC Lorient (17h15 sur Ligue 1+)
- RC Strasbourg / Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+)