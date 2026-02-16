À l’issue de cette 22e journée de Ligue 1, le PSG a perdu son fauteuil de leader et voit l’Olympique Lyonnais revenir à six points.

Le PSG a vécu un week-end difficile. En ouverture de cette 22e journée de Ligue 1, le club de la capitale s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (3-1). Une défaite qui a profité au RC Lens. Les Sang & Or ont étrillé le Paris FC (0-5) pour reprendre le fauteuil de leader aux Rouge & Bleu, comptant désormais une unité d’avance en tête du classement.

L’OL distance l’OM et se rapproche du PSG

Si une lutte à deux pour le titre se dessine depuis plusieurs semaines entre le PSG et le RC Lens, les deux formations devront également se méfier de l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche, l’OL a enchaîné un treizième succès de rang toutes compétitions confondues en s’imposant face à l’OGC Nice (2-0). Une victoire qui leur permet de consolider leur troisième place et de revenir à six points du PSG. De son côté, l’OM continue de s’enfoncer dans la crise. Après avoir mené 2-0 face au RC Strasbourg, les Olympiens n’ont pas tenu et ont une nouvelle fois craqué dans le temps additionnel (2-2).

Dans les autres résultats de la journée, l’adversaire du PSG en barrage de Ligue des champions, l’AS Monaco, s’est imposé face à une équipe du FC Nantes en difficulté (3-1). Le LOSC n’arrive toujours pas à s’imposer en championnat en 2026 avec un match nul face au Stade Brestois (1-1). De son côté, le FC Lorient a repris sa marche en avant en s’imposant contre l’Angers SCO (2-0). En infériorité numérique dès la 2e minute de jeu, Le Havre a réussi l’exploit de l’emporter face au Toulouse FC (2-1). Enfin dans le match des mal classés, l’AJ Auxerre a frappé un grand coup dans son duel contre le FC Metz (1-3), adversaire du PSG le week-end prochain.

Les résultats de la 22e journée de Ligue 1

Stade Rennais / Paris Saint-Germain (3-1)

AS Monaco / FC Nantes (3-1)

Olympique de Marseille / RC Strasbourg (2-2)

LOSC / Stade Brestois (1-1)

Paris FC / RC Lens (0-5)

Le Havre / Toulouse FC (2-1)

FC Lorient / Angers SCO (2-0)

FC Metz / AJ Auxerre (1-3)

Olympique Lyonnais / OGC Nice (2-0)

Le classement de Ligue 1

RC Lens – 52 pts (+25) Paris Saint-Germain – 51 pts (+30) Olympique Lyonnais – 45 pts (+16) Olympique de Marseille – 40 pts (+19) LOSC – 34 pts (+4) Stade Rennais – 34 pts (-1) RC Strasbourg – 31 pts (+7) AS Monaco – 31 pts (+1) FC Lorient – 31 pts (-4) Toulouse FC – 30 pts (+6) Angers SCO – 29 pts (-5) Stade Brestois – 27 pts (-5) Le Havre – 26 pts (-7) OGC Nice – 23 pts (-13) Paris FC – 22 pts (-13) AJ Auxerre – 17 pts (-13) FC Nantes – 14 pts (-20) FC Metz – 13 pts (-27)

Le programme de la 23e journée de Ligue 1

Vendredi 20 février Stade Brestois / Olympique de Marseille (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 21 février RC Lens / AS Monaco (17h sur beIN SPORTS 1) Toulouse FC / Paris FC (19h sur Ligue 1+) Paris Saint-Germain / FC Metz (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 22 février AJ Auxerre / Stade Rennais (15h sur Ligue 1+) Angers SCO / LOSC (17h15 sur Ligue 1+) FC Nantes / Le Havre (17h15 sur Ligue 1+) OGC Nice / FC Lorient (17h15 sur Ligue 1+) RC Strasbourg / Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+)

