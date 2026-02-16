PSG
Les résultats de la 22e journée de Ligue 1

À l’issue de cette 22e journée de Ligue 1, le PSG a perdu son fauteuil de leader et voit l’Olympique Lyonnais revenir à six points.

Le PSG a vécu un week-end difficile. En ouverture de cette 22e journée de Ligue 1, le club de la capitale s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais (3-1). Une défaite qui a profité au RC Lens. Les Sang & Or ont étrillé le Paris FC (0-5) pour reprendre le fauteuil de leader aux Rouge & Bleu, comptant désormais une unité d’avance en tête du classement.

L’OL distance l’OM et se rapproche du PSG

Si une lutte à deux pour le titre se dessine depuis plusieurs semaines entre le PSG et le RC Lens, les deux formations devront également se méfier de l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche, l’OL a enchaîné un treizième succès de rang toutes compétitions confondues en s’imposant face à l’OGC Nice (2-0). Une victoire qui leur permet de consolider leur troisième place et de revenir à six points du PSG. De son côté, l’OM continue de s’enfoncer dans la crise. Après avoir mené 2-0 face au RC Strasbourg, les Olympiens n’ont pas tenu et ont une nouvelle fois craqué dans le temps additionnel (2-2).

Dans les autres résultats de la journée, l’adversaire du PSG en barrage de Ligue des champions, l’AS Monaco, s’est imposé face à une équipe du FC Nantes en difficulté (3-1). Le LOSC n’arrive toujours pas à s’imposer en championnat en 2026 avec un match nul face au Stade Brestois (1-1). De son côté, le FC Lorient a repris sa marche en avant en s’imposant contre l’Angers SCO (2-0). En infériorité numérique dès la 2e minute de jeu, Le Havre a réussi l’exploit de l’emporter face au Toulouse FC (2-1). Enfin dans le match des mal classés, l’AJ Auxerre a frappé un grand coup dans son duel contre le FC Metz (1-3), adversaire du PSG le week-end prochain.

Les résultats de la 22e journée de Ligue 1

  • Stade Rennais / Paris Saint-Germain (3-1)
  • AS Monaco / FC Nantes (3-1)
  • Olympique de Marseille / RC Strasbourg (2-2)
  • LOSC / Stade Brestois (1-1)
  • Paris FC / RC Lens (0-5)
  • Le Havre / Toulouse FC (2-1)
  • FC Lorient / Angers SCO (2-0)
  • FC Metz / AJ Auxerre (1-3)
  • Olympique Lyonnais / OGC Nice (2-0)

Le classement de Ligue 1

  1. RC Lens – 52 pts (+25)
  2. Paris Saint-Germain – 51 pts (+30)
  3. Olympique Lyonnais – 45 pts (+16)
  4. Olympique de Marseille – 40 pts (+19)
  5. LOSC – 34 pts (+4)
  6. Stade Rennais – 34 pts (-1)
  7. RC Strasbourg – 31 pts (+7)
  8. AS Monaco – 31 pts (+1)
  9. FC Lorient – 31 pts (-4)
  10. Toulouse FC – 30 pts (+6)
  11. Angers SCO – 29 pts (-5)
  12. Stade Brestois – 27 pts (-5)
  13. Le Havre – 26 pts (-7)
  14. OGC Nice – 23 pts (-13)
  15. Paris FC – 22 pts (-13)
  16. AJ Auxerre – 17 pts (-13)
  17. FC Nantes – 14 pts (-20)
  18. FC Metz – 13 pts (-27)

Le programme de la 23e journée de Ligue 1

  • Vendredi 20 février
    • Stade Brestois / Olympique de Marseille (20h45 sur Ligue 1+)
  • Samedi 21 février
    • RC Lens / AS Monaco (17h sur beIN SPORTS 1)
    • Toulouse FC / Paris FC (19h sur Ligue 1+)
    • Paris Saint-Germain / FC Metz (21h05 sur Ligue 1+)
  • Dimanche 22 février
    • AJ Auxerre / Stade Rennais (15h sur Ligue 1+)
    • Angers SCO / LOSC (17h15 sur Ligue 1+)
    • FC Nantes / Le Havre (17h15 sur Ligue 1+)
    • OGC Nice / FC Lorient (17h15 sur Ligue 1+)
    • RC Strasbourg / Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+)
