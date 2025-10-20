À l’issue de cette 8e journée de Ligue 1, le PSG n’est plus leader du championnat mais reste sur le podium dans une lutte acharnée pour la première place.

Cette 8e journée de Ligue 1 a été une belle publicité pour le championnat. Lors des 9 matches de ce week-end, 40 buts ont été inscrits. Une performance qui a été réalisée qu’à deux reprises au 21e siècle, à l’occasion de la 38e journée de l’exercice 2007-2008 (à 20 clubs) et de la 31e journée de la saison 2023-2024 (à 18 clubs). Et cela avait très bien démarré avec une rencontre spectaculaire entre le PSG et le RC Strasbourg (3-3).

Mais avec ce résultat nul, le club de la capitale pouvait perdre sa place de leader. L’Olympique Lyonnais n’en a pas profité avec une défaite 3-2 face à l’OGC Nice. En revanche, l’OM n’a pas manqué cette occasion avec un large succès contre Le Havre (6-2). Après avoir pourtant ouvert le score, Le HAC a sombré après l’expulsion très controversé du défenseur Gautier Lloris (34e). De son côté, le RC Lens recolle au wagon de têtes après son succès contre le Paris FC (2-1), tout comme le LOSC victorieux du FC Nantes (0-2). Pour la première de l’entraîneur Sébastien Pocognoli, l’AS Monaco a concédé le nul contre l’Angers SCO dans les dernières minutes (1-1). Le Stade Rennais d’Habib Beye n’y arrive toujours pas après un match nul contre l’AJ Auxerre (2-2). Dans le derby breton, le FC Lorient et le Stade Brestois, les deux prochains adversaires du PSG en Ligue 1, ont offert un beau spectacle (3-3). Enfin, le FC Metz s’est fait corriger par le Toulouse FC (4-0) et ne compte toujours aucune victoire cette saison.

Les résultats de la 8e journée de Ligue 1

Paris Saint-Germain / RC Strasbourg (3-3)

OGC Nice / Olympique Lyonnais (3-2)

Angers SCO / AS Monaco (1-1)

Olympique de Marseille / Le Havre (6-2)

RC Lens / Paris FC (2-1)

FC Lorient / Stade Brestois (3-3)

Stade Rennais / AJ Auxerre (2-2)

Toulouse FC / FC Metz (4-0)

FC Nantes / LOSC (0-2)

Le classement de Ligue 1

Olympique de Marseille – 18 pts (+14) Paris Saint-Germain – 17 pts (+8) RC Strasbourg – 16 pts (+7) RC Lens – 16 pts (+5) Olympique Lyonnais – 15 pts (+3) LOSC – 14 pts (+6) AS Monaco – 14 pts (+4) Toulouse FC – 13 pts (+3) Stade Rennais – 11 pts (-1) OGC Nice – 11 pts (-2) Paris FC – 10 pts (-2) Stade Brestois – 9 pts (+0) FC Lorient – 8 pts (-7) AJ Auxerre – 7 pts (-5) FC Nantes – 6 pts (-4) Le Havre – 6 pts (-6) Angers SCO – 6 pts (-8) FC Metz – 2 pts (-15)