Pour son premier match de la saison au Parc des Princes, le PSG n’a pas eu à forcer son talent pour se défaire d’Angers en ouverture de la deuxième journée (1-0).

Après sa victoire inaugurale contre le FC Nantes (0-1), le PSG retrouvait le Parc des Princes pour la deuxième journée de Ligue 1. Face à un bloc bas, le PSG a réussi à s’en sortir grâce à un but de Fabian Ruiz en début de seconde période (1-0). Un deux sur deux qui lui permet de se classer à la troisième place, à égalité avec Lyon, large vainqueur de Metz ce week-end, et Toulouse, son futur adversaire, tombeur de Brest (2-0). Après sa défaite contre Rennes, Marseille s’est largement imposé contre le Paris FC pour sa première au Vélodrome (5-2).

Olivier Giroud encore buteur

Des Rennais qui ont sombré sur la pelouse de Lorient (4-0) après avoir été réduits à neuf au bout de dix minutes de jeu. De son côté, Strasbourg réussit aussi un sans-faute en ce début de saison avec un deuxième succès en deux matches. À la Meineau, les Strasbourgeois ont battu Nantes (1-0) grâce à un but de leur capitaine à l’entrée des dix dernières minutes de la rencontre, Emanuel Emegha, lui qui avait raté un immanquable deux minutes avant. Enfin, dans le choc de cette journée, Lille, sous les yeux de Lucas Chevalier, s’est imposé contre Monaco grâce à un but d’Olivier Giroud dans les arrêts de jeu de la rencontre (1-0). Il aurait même pu s’offrir un doublé, et déjà son troisième but de la saison, mais il a raté un penalty. Pour son prochain match, le PSG se déplacera à Toulouse samedi soir (21h05, Ligue 1 +).

Les résultats de la deuxième journée de Ligue 1

PSG / Angers (1-0)

Marseille / Paris FC (5-2)

Nice / Auxerre (3-1)

Lyon / Metz (3-0)

Lorient / Rennes (4-0)

Le Havre / Lens (1-2)

Strasbourg / Nantes (1-0)

Toulouse / Brest (2-0)

Lille / Monaco (1-0)

Le classement de Ligue 1