Dans la nuit de mardi à mercredi, deux joueurs du PSG étaient concernés par les matches de sélection. Déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Brésil de Marquinhos et l’Argentine d’Ángel Di María affrontaient respectivement le Paraguay et la Colombie.

Brésil / Paraguay (4-0)

Leader de la zone Amérique du Sud, le Brésil recevait le Paraguay avec pour objectif de rester invaincu dans ces Éliminatoires. Et la Seleção brasileira a réalisé un match plein (4-0) grâce à un Marquinhos des grands soirs, considérés comme l’un des hommes du match par les médias brésiliens. Et pour cause, le capitaine des Rouge & Bleu a délivré deux passes décisives, dont une merveille d’ouverture pour le premier but de Raphinha (28′). La seconde offrande a été adressée à Philippe Coutinho en seconde période (62′). Les autres buteurs brésiliens sont Antony (86′) et Rodrygo (88′). Le défenseur parisien a disputé l’intégralité du match. Avec 12 victoires et 3 nuls, le Brésil est leader avec 39 points, soit 4 unités d’avance sur l’Argentine.

Marquinhos (8/10 GloboEsporte) : « Sa passe sur le but de Raphinha était une œuvre d’art. En deuxième période, il a délivré une passe décisive à Coutinho et a lancé Vinicius Jr à quelques reprises. Il a été précieux dans les duels. »

🔴 La magnifique passe décisive de Marquinhos 🇧🇷 pour l’ouverture du score de Raphinha 🔥 https://t.co/QEj29Ordpv — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 2, 2022

Argentine / Colombie (1-0)

Également qualifiée, l’Argentine d’Ángel Di Maria, titulaire, défiait une équipe de Colombie qui n’a toujours pas validé son ticket pour le Mondial 2022. Mais l’Albiceleste a été sérieuse et continue sa série d’invincibilité avec un 29e match sans défaite grâce à un succès 1-0. Lautaro Martinez est l’unique buteur de la rencontre (29′). De nouveau capitaine, El Fideo est sorti à la 69e minute de jeu et a de nouveau livré une belle prestation avec le maillot argentin. Après la rencontre, l’attaquant parisien est revenu sur cette victoire. « Il faut continuer à travailler avec cette humilité. Certains jouent, d’autres jouent et rien ne change : on continue de la même façon et avec la même mentalité et c’est très important (…) On a encore quelques manques pour la Coupe du monde, il faut continuer à travailler, avec une humilité qui nous mène sur le bon chemin. » La performance du Parisien a été mis en avant par la presse argentine.