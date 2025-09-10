Les résultats des internationaux du PSG

Ce mardi, plusieurs internationaux du PSG disputaient leur dernier match de cette trêve internationale avec leur sélection.

Ce mardi soir, plusieurs internationaux du PSG étaient aux quatre coins du monde pour disputer leur dernier match de cette trêve internationale. Au programme, les qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Hongrie / Portugal (2-3)

Pour son match de la deuxième journée de phase de groupes, le Portugal affrontait la Hongrie avec trois Parisiens titulaires : Nuno Mendes, Vitinha et João Neves. Dans le 3-5-2 de Roberto Martinez, les Portugais l’ont emporté difficilement (2-3). Bernardo Silva (36e, 1-1) a répondu à l’ouverture du score de Barnabas Vargas (21e). Sur penalty, Cristiano Ronaldo a donné l’avantage à son équipe à l’heure de jeu (1-2, 58e). Mais en fin de rencontre, Barnabas Vargas y est allé de son doublé (2-2, 84e). Il a fallu une réalisation de João Cancelo deux minutes plus tard (2-3, 86e) pour revenir de ce déplacement avec les trois points. Avec ce succès, la Seleção das quinas occupe seule la tête de son groupe (6 pts), devant l’Arménie (3 pts).

Titulaire dans la défense à trois, Nuno Mendes a disputé l’intégralité du match (90 minutes). Mais dans cette position plus défensive, le latéral du PSG a peu contribué aux actions offensives, se contentant de défendre face aux attaquants hongrois (7 duels sur 13 remportés, 75 ballons touchés, 13 pertes de balle). De son coté, Vitinha (87 minutes) a été le métronome de son équipe dans son rôle de numéro 6. Avec 105 ballons touchés (100 passes réussies sur 101, 99%), le milieu parisien a souvent été à l’origine des offensives portugaise avec 2 passes clés. Il s’est notamment montré impeccable dans son jeu long (6/6). Il a été remplacé à la 87e minute de jeu par Antonio Silva. En revanche, João Neves (79 minutes) a eu un peu plus de mal à mettre ses qualités en avant. Avec 60 ballons touchés (88% de passes réussies), il a surtout affiché des difficultés dans ses duels (1/6 remporté) et a récolté un carton jaune. Il a été remplacé à la 79e minute par João Palhinha. Enfin, Gonçalo Ramos (3 minutes) n’a pas pu se mettre en évidence, lui qui est entré à la 87e minute en lieu et place de Cristiano Ronaldo.

Le XI du Portugal : D. Costa – Dias, R.Neves, Nuno Mendes – Cancelo, J.Neves (Palhinha, 79e), Vitinha (A.Silva, 87e), B.Fernandes (Trincão, 66e), Neto (J.Felix, 79e) – B.Silva, C.Ronaldo (c) (G.Ramos, 87e)

Le classement du groupe F

Portugal – 6 pts (+6) Arménie – 3 pts (-4) Hongrie – 1 pt (-1) Irlande – 1 pt (-1)

Azerbaïdjan / Ukraine (1-1)

Après sa défaite face à la France (0-2), l’Ukraine voulait se relancer lors de son déplacement en Azerbaïdjan. Mais, les joueurs de Sergueï Rebrov n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul. Georgiy Sudakov avait ouvert le score (0-1, 51e) mais Emin Makhmudov a égalisé sur penalty (1-1, 72e). Avec ce résultat nul, l’Ukraine occupe la troisième place (1 pt).

Après son match compliqué contre les Bleus, Illia Zabarnyi était une nouvelle fois titulaire et a disputé l’intégralité du match (90 minutes). Mais, le néo-Parisien n’a pas rassuré dans cette rencontre avec notamment 22 ballons perdus et 1 duel remportés sur 4. Il a également fait preuve de déchet technique dans ses passes (78% de passes réussies, 62/79). L’international ukrainien aura donc joué les deux rencontres de cette trêve internationale dans leur intégralité.

Le XI de l’Ukraine : Trubin – Konoplya, Matviienko (c), Zabarnyi, Zinchenko (Mykhaylychenko, 84e) – Bondarenko (Voloshyn, 75e), Kalyuzhnyi (Yarmolyuk, 61e), Ocheretko (Shaparenko, 75e) – Zubkov, Vanat (Dovbyk, 61e), Sudakov

Le classement du groupe D

France – 6 pts (+3) Islande – 3 pts (+4) Ukraine – 1 pt (-2) Azerbaïdjan – 1 pt (-5)

Equateur / Argentine (1-0)

Très belle surprise de ces éliminatoires, l’Equateur a conservé sa deuxième place en venant à bout du leader incontesté du groupe, l’Argentine. Une nouvelle fois très solide défensivement, La Tri a marqué l’unique but du match avant la pause grâce à un penalty d’Ener Valencia (1-0, 45’+13). L’équipe de Sebastian Beccacece a parfaitement profité de l’expulsion de Nicolás Otamendi (31e) avant de terminer également la rencontre à dix suite au carton rouge de Moise Caceido (50e). Déjà qualifiée pour le Mondial 2026, l’Equateur confirme son statut de meilleure défense de ces éliminatoires avec seulement 5 buts encaissés en 18 journées.

Titulaire, Willian Pacho a disputé l’intégralité du match (90 minutes) et a une nouvelle fois performé aux côtés de Joel Ordóñez, Piero Hincapié et Alan Franco. Comme en finale de C1, le défenseur parisien a parfaitement contenu Lautaro Martinez. Dans cette rencontre, Willian Pacho aura intercepté 4 ballons et réussi 3 duels sur 5. Il s’est également montré propre dans son jeu (68 ballons touchés, 93 % de passes réussies). Tout comme Illia Zabarnyi, il a disputé les deux rencontres de cette trêve internationale dans leur intégralité.

Le XI de l’Equateur : Galindez – Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié – Preciado (Yeboah, 46e, Minda, 90e), Caicedo, Vite, Angulo (Alcivar, 59e) – Plata (Rodriguez, 59e) – E.Valencia (c) (Paez, 59e)

Bolivie / Brésil (1-0)

Comme attendu, Carlo Ancelotti n’a pas titularisé le capitaine parisien, Marquinhos, qui est entré en jeu à la 60e minute. Et avec une équipe largement remaniée, la Seleção brasileira s’est inclinée au stade municipal d’El Alto, à plus de 4 000 mètres d’altitude, face à la Bolivie. Avec ce succès, une première depuis 2009 face aux Brésiliens, les Boliviens ont validé leur place pour les barrages intercontinentaux et peuvent rêver d’une quatrième qualification à la Coupe du monde dans leur histoire après 1930, 1950 et 1994. De son côté, le Brésil occupe la 5e place du groupe mais a déjà assuré sa place pour la Coupe du monde.

Sur le banc au coup d’envoi, Marquinhos est entré en jeu à la 61e minute de jeu (29 minutes de jeu). Et le capitaine des Rouge & Bleu a apporté de la sérénité à la défense brésilienne avec 100% de ses duels remportés (3/3) et 94% de passes réussies (16/17).

Le XI du Brésil : Alisson (c) – Vitinho (Marquinhos, 61e), Fabricio Bruno, Alexsandro, Caio Henrique – Paqueta, A.Santos (Jean Lucas, 73e), B.Guimaraes – Luiz Henrique (Estêvão, 61e), Richarlison (João Pedro, 61e), Lino (Raphinha, 61e)

Le classement zone Amérique du Sud

Argentine – 38 pts (+21) Equateur – 29 pts (+9) Colombie – 28 pts (+10) Uruguay – 28 pts (+10) Brésil – 28 pts (+7) Paraguay – 28 pts (+4) Bolivie – 20 pts (-18) Vénézuéla – 18 pts (-10) Pérou – 12 pts (-15) Chili – 11 pts (-18)

Mexique / Corée du Sud (2-2)

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la Corée du Sud disputait un match amical face au Mexique dans la nuit de mardi à mercredi à Nashville (Etats-Unis). Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2). Raúl Jimenez avait ouvert le score pour les Mexicains (1-0, 22e) mais les Guerriers Taeguk étaient parvenus à renverser la rencontre grâce à des réalisations de Son Heung-min (1-1, 65e) et Oh Hyeon-gyu (1-2, 75e). Au bout du temps additionnel, Santiago Giménez est parvenu à arracher le match nul pour les Mexicains (2-2, 90e+4).

Titulaire dans cette rencontre, Lee Kang-In a disputé 80 minutes avant de céder sa place. Et le milieu offensif du PSG a délivré une passe décisive dans cette rencontre. Il a été un danger offensivement avec 3 passes clés. Cependant, son déchet trop important (19 ballons perdus, 75% de passes réussies soit 18/24) fait tâche dans sa prestation globale. Il a également affiché de grosses lacunes dans les duels (2 duels sur 15 remportés).

Le XI de la Corée du Sud : S.Kim – M.Kim (Jeong, 73e), H.Lee, M.Kim (c), T.H.Kim, M.J.Lee (T.S Lee) – K.Lee (Seol, 80e), Y.W. Park, Castrop (J. K. Kim, 46e), B.Jun-Ho (Son, 46e) – H.Oh (D.G Lee, 87e)