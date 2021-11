Les résultats des Parisiens avec leur sélection

Ce dimanche soir, quatre joueurs du PSG étaient concernés par les matches de sélection dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Si certains étaient déjà qualifiés pour ce Mondial, d’autres ont vécu une soirée plus compliquée.

Portugal / Serbie (1-2)

Opposé à la Serbie, le Portugal pouvait valider son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en cas de victoire ou match nul. Mais la Seleção s’est finalement inclinée dans les dernières minutes face aux Serbes. Pourtant, Renato Sanches avait montré la bonne voie en ouvrant le score (2e), mais Dusan Tadic (33e) et Aleksandar Mitrovic (90e) ont douché les espoirs des Portugais. Si la Serbie a obtenu son ticket pour le prochain Mondial, le Portugal devra passer par les barrages en mars prochain.

Les deux Parisiens, Danilo Pereira et Nuno Mendes, étaient titulaires. Le latéral gauche parisien n’a pas rassuré comme le rapporte le quotidien Correio da Manhã : « Beaucoup de difficultés pour contenir les attaques des adversaires. Il doit acquérir de l’expérience. » De son côté, le milieu des Rouge & Bleu « n’a pas mal défendu, mais il a peu construit. Il n’a pas l’air en confiance. »

XI Portugal : Patricio – Cancelo, Fonte, Dias, N.Mendes – Sanches (Neves, 83e), Danilo (A.Silva, 90e+2), João Moutinho (Palhinha, 64e) – Ronaldo (c), B.Silva (B.Fernandes, 63e) – Jota (Félix, 83e).

Arménie / Allemagne (1-4)

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022 et assurée de finir premier de son groupe, l’Allemagne abordait cette rencontre sans pression. Face à une équipe d’Arménie qui était toujours en course pour une qualification, le sélectionneur allemand – Hansi Flick – avait effectué quelques changement dans son onze. Le défenseur parisien, Thilo Kehrer, était titulaire dans une défense à trois et a disputé l’intégralité du match. Kai Havertz (15e), IlkayGündogan (45e+4 s.p., 50e) et Jonas Hofmann (64e) sont les buteurs de la Nationalmannschaft.

XI Allemagne : Ter Stegen – Tah, Kehrer, Ginter – Gündogan (Arnold, 60e), Raum, Sané (Brandt, 60e), Hofmann (Baku, 83e), Neuhaus (Volland, 73e) – Müller (c) (Nmecha, 60e), Havertz.

Enfin, le Sénégal abordait également son match face au Congo sans pression. Faisant déjà partie des 10 qualifiés pour les barrages dans le zone Afrique, les Lions de la Teranga se sont imposés grâce à un doublé d’Ismaïla Sarr (14e et 24e). Le milieu du PSG, Idrissa Gueye, a livré une bonne prestation dans l’entrejeu avant de sortir à la 59e minute. Il a obtenu la note de 6/10 de la part de wiwsport. « Le Parisien s’est propulsé plus aisément et a formé un trio bouillant avec Saliou Ciss et Nampalys Mendy. »