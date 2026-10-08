Les solutions du PSG pour augmenter la capacité du Parc

Le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Il pourrait racheter le Parc des Princes dans cette optique. Il a des solutions pour augmenter la capacité de ce dernier.

Pour continuer à grandir, le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait racheter le Parc des Princes. Cette possibilité a repris de l’ampleur ces derniers mois, Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, étant favorable à une vente de l’enceinte historique des Rouge & Bleu. Il y a aussi la possibilité de construire son propre stade à Poissy ou à Massy. Pour sa future enceinte, le club de la capitale voudrait disposer d’au moins 70 000 places. Pour le Parc des Princes, les dirigeants parisiens ont trouvé des solutions pour que cela soit possible.

À lire aussi : PSG – Les discussions avancent sur la vente du Parc des Princes

Une des solutions, détruire le toit

Pour amortir son investissement en trois ou quatre décennies, le PSG envisage de porter la capacité à 70 000 places. Pour y parvenir, le cabinet Populous, mandaté par le club, choisit une option simple et évidente : détruire le toit, avance Le Parisien. Une solution à laquelle s’oppose fermement Sophie Taillibert, la fille de l’architecte du Parc des Princes, indique le quotidien francilien. Derrière les bonnes intentions, les positions semblent pourtant difficilement conciliables. Même si la Ville de Paris assure qu’il « existe des possibilités d’agrandissement du Parc des Princes dans le respect de l’histoire patrimoniale et architecturale de l’enceinte », dans les faits, pour atteindre 70 000 places, il n’y a techniquement pas d’autre moyen que de démanteler les 50 fléaux, ces bras horizontaux qui soutiennent la toiture et donne à l’enceinte un majestueux aspect de couronne, lance Le Parisien. Une piste explorée conduit à l’élévation des mâts et la reproduction des fléaux dans des matériaux plus légers. Ce qui reviendrait à survitaminer l’enceinte pour y faire entrer 23 000 spectateurs de plus qu’aujourd’hui. Tout en respectant le design initial, avance le quotidien francilien. Que le curseur soit porté à 60 000 ou 70 000 places, le cabinet Populous envisage d’installer une nouvelle toiture légère et translucide, adaptée à la nouvelle physionomie des tribunes et qui assurerait une acoustique parfaite à l’intérieur et diminuerait les nuisances à l’extérieur.









