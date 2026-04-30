Les solutions pour pallier l’absence d’Achraf Hakimi 

Touché à la cuisse lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi est forfait pour le retour. Luis Enrique a plusieurs solutions pour réorganiser son équipe.

C’est le gros coup dur pour le PSG. Lors de sa spectaculaire victoire contre le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4), le club de la capitale a perdu Achraf Hakimi sur blessure. En fin de rencontre, le latéral droit marocain s’est tenu l’arrière de la cuisse avant de se mettre au sol. Alors que Luis Enrique a déjà effectué ses trois sessions de remplacements, il a dû rester sur le terrain jusqu’à la fin du match. Hier soir, le PSG a communiqué sur l’état de santé de son numéro 2 et a expliqué qu’il souffrait d’une lésion de la cuisse droite et qu’il resterait en soins ces prochaines semaines. Il est donc forfait pour le match retour mercredi soir. L’Equipe indique que les sensations mercredi matin étaient plutôt encourageantes, mais les examens passés dans la journée ont confirmé que le problème était plus sérieux que les crampes initialement espérées par le staff.

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Un milieu de terrain à remodeler

Sans Hakimi, la solution de repli est a priori toute trouvée, Warren Zaïre-Emery. Le titi du PSG a assuré à ce poste lorsque l’international marocain avait été éloigné des terrains pendant trois mois après sa blessure à la cheville sur un tacle non maîtrisé de Luis Diaz lors du match entre le PSG et le Bayern Munich en phase de ligue de la Ligue des champions. « S’il a logiquement une culture défensive plus limitée, le titi a, grâce à son volume, son impact et son sens tactique, donné satisfaction. De quoi fournir quelques garanties, au moins, au moment d’affronter un ailier aussi flamboyant que Luis Diaz. » Avec ce retour en défense pour Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain va être remodelé. Aux côtés des indéboulonnables Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz est le suppléant naturel, assure le quotidien sportif. Mais l’international espagnol manque clairement de rythme, lui qui a fait son retour sur les terrains il y a onze jours après trois mois d’absence, lance L’Equipe. Parmi les autres options dans l’entrejeu, l’une mène à Lucas Beraldo, même si un doute existe encore dans son jeu sans ballon pour des affiches d’une telle intensité. Troisième scénario, particulièrement plausible : redescendre Désiré Doué au poste de relayeur derrière un trio Kvaratskhelia-Dembélé-Barcola en attaque, conclut le quotidien sportif.









