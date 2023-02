Lionel Messi devrait faire prochainement un choix sur son avenir et une possible prolongation semble aujourd’hui être la solution la plus envisagée.

Lionel Messi sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine ? À quelques mois de la fin de son contrat, l’Argentin de 35 ans devra éclaircir son avenir dans les semaines à venir. D’après les derniers échos, le PSG et le joueur n’ont pas encore trouvé d’accord même si les deux parties négocient.

En effet comme le rapporte le journaliste Gaston Edul, l’Argentin ne discute qu’avec le PSG et aucune autre équipe en Europe. La dernière proposition parisienne n’a pas été rejetée par le clan de l’Argentin, et ce dernier souhaite continuer avec le contrat actuel mais avec l’ajout de nouvelles conditions. Une prochaine rencontre serait même prévue dans les prochaines semaines.

Une situation qui devrait se décanter après le match contre le Bayern Munich

Présent à la télévision argentine mais aussi sur sa chaîne Twitch personnelle, Gaston Edul a étayé davantage ses propos sur la situation de Leo Messi et a révélé que le joueur souhaitait poursuivre sa carrière en Europe, pour être un candidat sérieux au Ballon D’Or et arriver en forme pour la Copa América 2024. De plus, gagner une autre Ligue des Champions serait aussi une priorité pour l’actuel numéro 30 du PSG. Le journaliste argentin explique que la prochaine réunion devrait se tenir après le match contre le Bayern Munich avec pour objectif de décanter la situation. Le résultat de cette confrontation pourrait-elle avoir des conséquences sur l’avenir de Messi à Paris ? Réponse dans les prochaines semaines…