Les souhaits de Rabesandratana pour le PSG en 2022

L’année 2022 vient de commencer et dans les premiers jours d’une nouvelle année, il est coutume de souhaiter ses vœux à ses amis, proches, et familles. Ce samedi 1er janvier, Eric Rabesandratana a dévoilé ses vœux au PSG pour cette nouvelle année.

« Je vais souhaiter mes bons vœux au PSG. En premier lieu, la réussite dans toutes les compétitions dans lesquels le club est encore engagé, la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1. On veut tout gagner. On va leur souhaiter d’avoir encore et toujours le soutien inconditionnel des vrais supporters du club. Ceux qui sont-là dans les bons moments comme dans les plus difficiles. On va souhaiter à Mauricio Pochettino d’être à la reprise et de trouver le bon équilibre d’équipe. D’avoir l’écoute des joueurs. […]On va souhaiter que Mbappé, Messi, Neymar, que ce trio retrouve la fluidité technique et surtout leur bonne entente en dehors du terrain, parce qu’elle existe. On la connaît mais on aimerait la même chose sur le terrain, lance l’ancien capitaine parisien dans sa chronique pour France Bleu Paris. La relation doit être très très bonne. On a envie de les voir briller pour le Paris Saint-Germain. On va croiser les doigts et se dire que nos joueurs majeurs comme Verratti, Mbappé, Messi, Neymar, Ramos, Marquinhos soient épargnés par les blessures et les suspensions dans les matches importants à jouer. Ce qui serait un vrai miracle en soi. Mais c’est un vœu. On a aussi envie de penser que Di Maria va se remettre à jouer avec tout le monde. Enfin, dans les deux derniers vœux, que l’utilisation d’Hakimi et Mendes soient optimale. […]Et enfin le dernier, le vœu de tous les supporters du PSG, que Mbappé nous fasse une petite signature à la fin du contrat et qu’il prolonge parce que c’est lui le vrai leader de cette équipe. On a envie de voir le club construire l’avenir autour de lui. Du haut de ses 23 ans, c’est lui et le seul, qui prend ses responsabilités en tant que leader.«