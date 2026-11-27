Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Lorient. Arrivé chez les Bretons cet été, Alec Georgen va retrouver son club formateur. Il s’est remémoré ses entraînements avec les pros et les stars Zlatan Ibrahimović, Neymar…

Arrivé au PSG à l’âge de 12 ans, Alec Georgen avait signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale en juillet 2015. Le latéral droit ne jouera que deux minutes avec son club formateur contre Bordeaux en Coupe de la Ligue en remplaçant Lucas Moura en janvier 2017. Afin de trouver du temps de jeu, il quittera le PSG durant l’été 2019. S’il n’a pas vraiment joué avec son club formateur, il a côtoyé de nombreuses stars à l’entraînement des Rouge & Bleu. À la veille de retrouver le PSG avec Lorient, le latéral droit (28 ans) a dévoilé quelques anecdotes sur ses anciens partenaires à Paris dans une interview accordée à Ouest France.

« Verratti, techniquement, il était très au-dessus »

Alec Georgen est revenu sur le premier entraînement de Neymar au PSG. « C’était une opposition entre les pros et la réserve. Sur un duel, un de mes collègues de la réserve était venu au contact et l’avait accroché un petit peu. Il s’était retourné et il avait dit : moi, je m’appelle Neymar, on ne me touche pas à l’entraînement. Ça montre un peu le personnage. » Il a aussi évoqué Zlatan Ibrahimović. « C’était quelqu’un de très doux, très gentil en dehors du terrain, une crème. Sur le terrain, il rentrait dans un autre contexte, il était très exigeant. Il m’a déjà rappelé à l’ordre parce que j’avais fait trop de touches dans une conservation ou parce que je n’avais pas ajusté un centre comme il fallait. Qu’on ait 15, 16 ou 17 ans, il nous rentrait dedans, parfois il nous menaçait de retourner en réserve. Il voulait gagner tous les jeux. » Il a enfin avoué que Marco Verratti était le joueur qui l’avait le plus impressionné. « C’était un joueur extraordinaire avec une hygiène de vie atypique. Il fumait un petit peu en dehors mais c’est un des joueurs qui m’a le plus impressionné lors des entraînements. Techniquement, il était très au-dessus, il ne perdait pas un ballon. »