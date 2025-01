Les 23 et 25 janvier prochains, les San Antonio Spurs viennent en France pour jouer deux matches contre les Indiana Pacers. Le club texan s’est associé au PSG pour des évènements autour des deux rencontres de saison régulière de NBA.

En 2019, la NBA est revenue sur le sol français. Pour la première fois, un match de saison régulière se déroulerait en France. Cette rencontre opposait les Milwaukee Bucks aux Charlotte Hornets. Depuis, la ligue américaine de basket-ball revient chaque année en France. Cette année 2025 ne déroge pas à la règle. Mais contrairement aux autres années, en 2025, il y aura deux rencontres. Les deux franchises qui se déplacent sont les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama et les Indiana Pacers. Ces rencontres se joueront les 23 et 25 janvier. Ce vendredi, le PSG a officialisé une association avec l’équipe texane pour proposer des évènements autour de ces deux rencontres.

« Cette semaine d’activations marquera le début d’une relation durable entre les deux clubs »

Dans son communiqué, le PSG indique que « le Paris Saint-Germain et les San Antonio Spurs annoncent ce jour une série d’événements communs en janvier, à l’occasion des NBA Paris Games 2025. Dans le cadre du déplacement de l’équipe pour deux matches de NBA, les Spurs et le Paris Saint-Germain unissent leurs forces pour proposer des initiatives inspirantes aux fans, tout en tirant parti de cette occasion pour que les deux équipes échangent sur la manière de combiner leurs engagements communs en matière de leadership, d’innovation et d’impact mondial. Cette semaine d’activations marquera le début d’une relation durable entre les deux clubs, tous deux connus comme des leaders dans le monde du sport. » Grand fan du PSG, le phénomène Victor Wembanyama sera présent dans les tribunes du Parc des Princes pour assister au match entre les Rouge & Bleu et Manchester City en Ligue des champions mercredi soir avec ses coéquipiers.

Les évènements PSG / Spurs autour des NBA Paris Games 2025

Apprentissage collaboratif Les membres des équipes du Paris Saint-Germain et des Spurs consacreront du temps à apprendre les uns des autres sur des sujets tels que le développement de la marque, l’engagement des fans et l’innovation sportive. Ces moments collaboratifs seront conçus pour partager les meilleures pratiques et favoriser la résolution créative de problèmes face aux défis communs auxquels sont confrontées les organisations sportives.



Spurs Community Leadership Institute – Femmes dans le sport, Paris Avec le Spurs Community Leadership Institute, une initiative mondiale axée sur le développement de la prochaine génération de leaders, le Paris Saint-Germain organisera un sommet d’une journée sur le leadership. Le programme mobilisera 50 femmes leaders dans le domaine du sport. L’expérience sera centrée sur l’avancement des femmes dans le sport, le développement du leadership et l’utilisation du sport comme catalyseur de l’impact social. Cet effort reflète l’engagement commun des Spurs et du Paris Saint-Germain en faveur à l’inclusion. Le Spurs Community Leadership Institute est le programme phare des Spurs pour favoriser le leadership et répondre aux besoins de la communauté. De même, le Paris Saint-Germain, au travers de PSG For Communities, propose des initiatives comme « Allez les Filles ! » qui a déjà eu un impact positif sur près de 550 jeunes filles. Ensemble, ces efforts illustrent comment les deux organisations mobilise le pouvoir du sport pour impulser le changement dans le monde entier.



Lancement de produits exclusifs en collaboration Une collection en édition limitée sera disponible à partir du 21 janvier dans les boutiques officielles du Paris Saint-Germain à Paris, au 92 avenue des Champs-Élysées (Paris 75008) et au 14 rue Claude Farrère (Paris 75016).