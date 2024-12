Les statistiques effrayantes de Donnarumma avec le PSG

Après avoir passé les deux dernières rencontres du PSG sur le banc, Gianluigi Donnarumma était titulaire hier soir contre Nantes (1-1). Le portier italien a encaissé un but. Une habitude pour lui ces derniers temps.

Gianluigi Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens du monde. Le portier du PSG réalise très souvent de belles parades, mais il lui arrive aussi de se trouer dans certaines situations. S’il a commencé la saison 2024-2025 dans la peau du numéro 1, Luis Enrique n’a pas hésité à lui préférer Matvey Safonov sur certaines rencontres, comme mardi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena contre le Bayern Munich (1-0). Hier soir, contre Nantes, il retrouvait les buts. S’il a réalisé une prestation correcte, avec notamment un bel arrêt sur une tête d’Abline, il a encore concédé un but de ce même Abline. Comme le rapporte le compte X Stats Foot, l’international italien n’a réalisé que deux clean-sheets sur ses 19 dernières rencontres avec le PSG. Pire, il a encaissé cinq buts lors des sept derniers tirs cadrés qu’il a subi avec le PSG toutes compétitions confondues.

Bradley Barcola dans le dur

Buteur contre les Nantais, Achraf Hakimi a a été décisif lors de sept de ses huit dernières titularisations en Ligue 1 au Parc des Princes (trois buts, cinq passes décisives). La réalisation de l’international marocain était la 37e de la saison en championnat pour le PSG, il fallait remonter à la saison 2018-2019 pour voir le club de la capitale inscrire autant de buts après treize journées (45). Plus en difficulté ces dernières semaines, Bradley Barcola n’a pas trouvé le chemin des filets lors de cinq de ses six derniers matchs avec le PSG, toutes compétitions confondues, avance Stats Foot. Depuis son arrivée à Paris à l’été 2023, Luis Enrique n’a remporté que 63% de ses matchs sur le banc (45/71), soit le plus faible ratio de victoires pour un entraineur parisien depuis Antoine Kombouaré en 2011 (46%). Le leader de la Ligue 1 n’a remporté que 61% de ses matchs en compétition officielle cette saison (11/18), soit son plus faible ratio de victoires lors d’un exercice depuis 2011/12 (60%), indique Stats Foot. Ce dernier conclut en expliquant que le PSG n’a remporté que deux de ses cinq matches après la Ligue des champions (trois nuls) lors de cet exercice 2024-2025.