Les statistiques inquiétantes du PSG après le match à Auxerre

Hier soir, le PSG a concédé un deuxième match nul de suite en Ligue 1 contre Auxerre (0-0). Comme souvent, il s’est procuré beaucoup d’occasions sans réussir à marquer.

Ces dernières semaines, les matches du PSG se ressemblent tous. Les Parisiens ont la possession du ballon, ne sont pas trop inquiétés défensivement et se procurent de très nombreuses occasions. Mais le problème est que ces dernières ne finissent pas dans les buts adverses. Hier soir, contre le promu, le PSG est tombé sur un grand Donovan Léon, qui a très certainement réalisé le meilleur match de sa carrière, avec 11 arrêts. Mais il a aussi vendangé, lui qui a tiré 24 fois pour 11 tentatives cadrées. Opta Jean indique que depuis qu’il analyse la Ligue 1 (2006-2007), aucune autre équipe n’en a cadré plus sans trouver la faille dans un match de Ligue 1.

A voir aussi : Auxerre / PSG – Zaïre-Emery : « C’est souvent le même problème »

58% de victoires toutes compétitions confondues cette saison

De son côté, le compte X Statsdufoot explique que depuis le début de la saison, le PSG n’a remporté que 58% de ses matches toutes compétitions confondues (11 sur 19), soit on plus faible ratio de victoires lors d’un exercice sous QSI. Le PSG qui reste d’ailleurs sur trois matches sans victoires toutes compétitions confondues (une défaite, deux nuls), sa pire série de la saison. Statsdufoot indique également qu’il fallait remonter au match contre Monaco (0-0) le 1er mars dernier pour voir le PSG resté muet en Ligue 1. Enfin, Luis Enrique n’a remporté que 63% de ses matchs sur le banc parisien (45/72) soit le plus faible ratio de victoires pour un entraineur parisien depuis Antoine Kombouaré en 2011 (46%).