Les statistiques optimistes pour le PSG en Coupe du Monde des Clubs

La Coupe du Monde des Clubs démarre ce dimanche 15 juin et le PSG entre en lice avec un choc face à l’Atlético Madrid. Après son sacre en Ligue des Champions, le groupe de Luis Enrique est aux Etats-Unis pour clôturer la saison 2024 / 2025 avec un nouveau titre, inédit.

Ce dimanche (21h sur TF1) le PSG affronte l’Atlético Madrid pour son entrée en lice en Coupe du Monde des Clubs. Pour cette nouvelle compétition, le club de la capitale espère décrocher le cinquième titre de sa saison 2024 / 2025, comme en témoigne les ambitions affichées par Presnel Kimpembe : « C’est un nouveau challenge, un nouvel objectif. Nous sommes des compétiteurs. On aime ça, on aime la gagne. On va se préparer au mieux pour pouvoir ramener ce nouveau trophée« , a déclaré le titi parisien au micro de PSG TV sur le tarmac de l’aéroport de Los Angeles. Les ambitions des Parisiens sont on ne peut plus légitimes selon les statistiques d’Opta. Ces derniers ont dressé un classement des favoris à la victoire finale en Coupe du Monde des Clubs, et personne n’est devant le Paris Saint-Germain.

Les favoris à la victoire en Coupe du Monde des Clubs selon Opta

PSG : 18,5%

Manchester City : 17,8%

Bayern Munich : 12,8%

Inter Milan : 12,3%

Real Madrid : 9,8%

Chelsea : 8,4%

Borussia Dortmund : 5,4%

Atlético Madrid : 5,1%

Juventus Turin : 3,6%

SL Benfica : 3,3%