Les supporters de Chelsea en nombre au Parc des Princes 

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le club anglais sera fortement supporté au Parc.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Chelsea pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale pourra compter sur ses supporters pour prendre une option sur la qualification en quart de finale avant de se déplacer à Stamford Bridge une semaine plus tard. Les Anglais pourront eux aussi compter sur un nombre important de supporters dans l’antre des Rouge & Bleu. En effet, pas moins de 2000 supporters anglais sont attendus dans le parcage visiteur du Parc. Malgré cette forte présence de supporters anglais, ce choc n’inquiète pas les autorités.

Certains supporters anglais pourrait venir à Paris même sans billet

Comme le rapporte L’Equipe, il n’y a pas de passif entre les supporters du PSG et de Chelsea et il n’y a pas eu de rencontres récentes entre eux ayant suscité des incidents ou des débordements. Malgré tout, la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) prévoit de classer la rencontre 3 sur 5, c’est-à-dire qu’il y a, selon sa dénomination, un « risque de troubles à l’ordre public liés à un contentieux entre supporteurs ou au comportement habituel de certains supporteurs », assure le quotidien sportif. Ce classement tient compte de la compétition et du nombre de supporters anglais attendus. Ils sont 2 000 à être prévus au Parc, mais d’autres pourraient venir à Paris sans ticket et croiser des supporters parisiens, conclut L’Equipe

