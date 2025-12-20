Les supporters de Marseille boycottent le Trophée des champions

Le PSG et Marseille s’affronteront le 8 janvier prochain lors du Trophée des champions au Koweït. Les supporters marseillais ont décidé de boycotter cette rencontre.

Le PSG et Marseille joueront le deuxième Classico de la saison le 8 janvier prochain (19 heures, Ligue 1 +) lors du Trophée des Champions. Comme depuis 2009, à part la période COVID où ce dernier avait joué à Lens entre le PSG et… Marseille, cette rencontre entre le vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France et son dauphin en championnat se jouera à l’étranger. Après le Qatar la saison dernière, la LFP a décidé de délocaliser l’édition 2025 au Koweït. Un choix qui a beaucoup fait parler.

A lire aussi : PSG / OM – La LFP officialise la date et le lieu du Trophée des Champions

Le choix de le jouer à l’étranger, la raison du boycott

Ce samedi, Ici Provence, dans des informations confirmées par Le Parisien, explique que les supporters marseillais ne feront pas le déplacement pour soutenir leur équipe contre le PSG. Les différents groupes de supporters ont prévenu le club lors d’une réunion vendredi qu’ils boycotteraient le déplacement, avancent les deux médias. Et ce malgré l’offre de l’Olympique de Marseille qui a proposé de prendre en charge l’ensemble du déplacement et de proposer un tarif pas trop cher aux supporters pour venir (selon Ici Provence, l’offre était pour 150 supporters qui auraient payé 150 euros chacun avec le reste pris en charge par le club). Le refus des supporters marseillais s’explique notamment par le fait que ce match ait lieu à l’étranger, conclut Le Parisien.