Les supporters de Marseille interdits de déplacement pour le Classico

Le 8 février prochain (20h45, Ligue 1 +), le PSG et Marseille s’affronteront pour le troisième Classico de la saison. Après la rencontre au Vélodrome et le Trophée des champions au Koweït, les deux équipes s’affronteront cette fois-ci sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Comme depuis de nombreuses années, que ce soit au Stade Vélodrome ou dans l’antre parisienne, les supporters adverses sont interdits de déplacement.

Également interdit de déplacement pour le match contre le Paris FC

Comme le rapporte L’Equipe, les supporters de Marseille sont interdits de déplacement pour le match contre le PSG, mais également pour celui contre le Paris FC, le 31 janvier prochain. La préfecture de police et le préfet des Hauts-de-Seine viennent de prendre un arrêté, pour chacun des deux matches, afin de leur interdire l’accès au stade Jean-Bouin et au Parc des Princes, ainsi que la circulation et le stationnement à proximité. Reste désormais à savoir si ces mesures seront attaquées, en justice, par le club et/ou les associations, conclut L’Equipe.



















