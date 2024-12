Les supporters du Bayern Munich en remettent une couche sur Nasser Al-Khelaïfi et le PSG

Lors de la rencontre Bayern Munich / PSG en Ligue des Champions, les supporters bavarois ont déployés des banderoles insultantes à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi. Après la réaction de leurs dirigeants, de nouveaux messages ont été envoyés hier depuis les travées de l’Allianz Arena.

Ce mardi à l’Allianz Arena, le Bayern Munich s’est incliné sur le score de 0-1 face au Bayer Leverkusen en huitième de finale de la Coupe d’Allemagne. Derniers adversaires du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les Bavarois ont une nouvelle fois eu un message à faire passer en tribune. En effet, après celui affiché en C1 la semaine dernière, les supporters du Bayern Munich en ont remis une couche, en insultant le président du Paris Saint-Germain, et le club de la capitale cette fois-ci : « Se distancier du virage – pour courtiser les ennemis du football ? – Revoyez vos priorités, FCB. Fuck off Khelaifi. Fuck off PSG« .