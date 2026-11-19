Samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle il sera privé de ses supporters.

Le PSG va retrouver les terrains samedi après-midi avec le déplacement à Nice pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre les Niçois, Luis Enrique pourrait compter sur le retour de quatre joueurs, blessés avant la trêve internationale, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Marquinhos. Mais le coach du PSG va devoir faire sans ses supporters, qui mettent à chaque fois l’ambiance dans les parcages visiteurs en France et en Europe.

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Une rivalité entre supporters évoquée

En effet, comme le rapporte Nice Matin, le ministère de l’Intérieur a interdit le déplacement des supporters du PSG le samedi 21 novembre, de minuit à minuit. Cette interdiction concerne toute personne « se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel », quel que soit le moyen de transport utilisé. Une mesure exceptionnelle justifiée par « les risques de violences associés aux déplacements des supporters parisiens et à leur rivalité avec ceux de l’OGC Nice », indique la publication. Le préfet des Alpes-Maritimes a aussi pris des arrêtés. De huit heures à minuit, les supporters parisiens ne pourront ni accéder à l’Allianz Riviera et à ses abords, ni circuler ou stationner dans plusieurs secteurs de la ville, conclut Nice Matin.













