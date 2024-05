Les supporters du PSG interdits de déplacement à Nice

Ce soir, le PSG reçoit Toulouse. Mercredi soir, il jouera son match en retard de la 32e journée contre Nice. Une rencontre dans laquelle il ne pourra pas compter sur ses supporters.

Le PSG joue son dernier match de la saison au Parc des Princes ce soir avec la réception de Toulouse pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Il lui restera ensuite trois matches avant de clôturer la saison 2023-2024. Mercredi soir, il se déplacera à Nice en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle le club de la capitale ne pourra pas compter sur ses supporters.

Une décision prise par le ministre de l’intérieur

En effet, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a interdit le déplacement des supporters du PSG à l’Allianz Riviera mercredi soir. Selon un arrêté paru au Journal officiel ce dimanche et relaté par l’Equipe, le ministre estime qu’il y a un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs et que les forces de l’ordre sont fortement mobilisées pour faire face à la menace terroriste, mais également pour sécuriser le parcours du relais de la flamme olympique et le festival de cinéma international de Cannes. Gérald Darmanin estime aussi que « les déplacements du PSG sont fréquemment sources de troubles à l’ordre public résultant du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe. » Selon lui, certains supporters de Nice adoptent aussi « fréquemment un comportement violent, manifesté aux abords et dans l’enceinte des stades, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes. » Enfin, le ministre estime qu’il y a une rivalité particulière entre les supporters des deux clubs.