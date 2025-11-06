Les supporters du PSG privés de déplacement à Lyon

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Lyon dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Il ne pourra pas compter sur ses supporters, interdits de déplacement.

Avant la trêve internationale, le PSG se déplace à Lyon en clôture de la 12e journée de Ligue 1 dimanche soir. Après leur revers contre le Bayern Munich (1-2), les Parisiens voudront renouer avec le succès afin de conserver leur place de leader en championnat. Contre les Lyonnais, le club de la capitale devra faire sans plusieurs joueurs cadres mais également sans leurs supporters.

Une rencontre a été classée au niveau 5 sur 5 par la DNLH

En effet, les supporters du PSG seront interdits de déplacement dimanche selon un arrêté de la préfecture du Rhône, indique L’Equipe. Cette mesure d’interdiction est motivée par « les fréquentes sources de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters du PSG lors de déplacements de l’équipe parisienne manifestés de façon récurrente aux abords des stades ou des centres-villes. » L’antagonisme entre les supporters de l’OL et du PSG, cause de troubles à l’occasion de plusieurs rencontres (dont la finale de la Coupe de France 2024 à Lille), est également mentionné par la préfecture. Celle-ci précise que la rencontre a été classée au niveau 5 sur 5 par la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) et a considéré qu’il existait un risque critique de troubles à l’ordre public et d’affrontement entre supporters lyonnais et parisiens. Le dispositif de sécurité a été renforcé, indique également l’arrêté, évoquant « des mesures exceptionnelles », relate le quotidien sportif.