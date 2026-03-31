Les supporters lensois saisissent le CNOSF pour obtenir l’annulation du report de Lens / PSG

Quelques jours après l’annonce du report du match entre le RC Lens et le PSG, plusieurs groupes de supporters lensois ont saisi le CNOSF afin d’obtenir l’annulation de ce report.

Le report du match entre le RC Lens et le PSG, initialement prévu pour le 11 avril au Stade Bollaert-Delelis, n’est toujours pas digéré par les supporters des Sang & Or. Désireuse de préparer dans les meilleures conditions ses deux matchs des quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool (8 et 14 avril), la formation de Luis Enrique avait demandé le report de cette rencontre face aux Lensois, programmée entre ses deux confrontations européennes. Et malgré le refus du club artésien, le conseil d’administration de la LFP a voté à l’unanimité le report de cette rencontre à une date ultérieure. « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai. Ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League », avait communiqué la Ligue.

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« Notre objectif est de demander l’annulation de cette décision de report »

Face à cette décision, une trentaine d’associations de supporters lensois a adressé un courrier au CNOSF (Comité national olympique et sportif français) afin de protester contre ce report et d’obtenir son annulation, en dénonçant notamment un manque d’équité, comme le rapporte Le Parisien : « Ce report a été imposé au RC Lens, qui n’a pas donné son accord, créant un préjudice direct à l’équité sportive (…) Nous contestons fermement cette lecture du règlement pour les raisons suivantes : une stratégie n’est pas une circonstance exceptionnelle. (…) La préservation de l’indice UEFA est un objectif politique et stratégique de longue date de la Ligue, et la présence de clubs français en quarts de finale de coupes d’Europe est la suite logique de la saison sportive. Il n’y a ici aucune imprévisibilité justifiant l’activation de l’Article 411 (NDLR, relatif aux modifications calendaires par la LFP). » Cette exemption du PSG a « obligations nationales en cours de saison fausse purement et simplement le Championnat de Ligue 1. Notre objectif est de demander l’annulation de cette décision de report au 13 mai et le respect du calendrier initial, garant de l’équité de la Ligue 1″, conclut le communiqué des supporters.