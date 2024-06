Les supporters montent au créneau avec Nasser Al-Khelaifi

Les supporters du PSG ont appelé Nasser Al-Khelaifi et Anne Hidalgo à renouer le dialogue pour éviter un départ du Parc des Princes, via une lettre envoyé et diffusé par le journal Le Monde.

L’histoire entre le PSG et le Parc des Princes n’a jamais été aussi proche de la fin. En effet, après les différentes tensions entre la Mairie de Paris et le club de la capitale, un vote a eu lieu au début du mois de février 2024 afin de décider de l’avenir du stade. La Mairie de Paris, par le biais de son conseil, a procédé à un vote afin de soumettre la position d’Anne Hidalgo qui ne souhaite fermement pas vendre le Parc des Princes aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Le vote a été favorable à la Maire de Paris avec 64 votes pour, 0 contre mais 86 abstentions. Seulement, la condition fixée par Nasser Al-Khelaifi pour que le club reste dans l’antre mythique des Rouge & Bleu était la cession totale du Parc au PSG. Le résultat de cette séance de votes a clairement fait sortir de ses gonds le président parisien : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! » Une déclaration directe et formelle qui indiquait que l’avenir du PSG se situera loin de son jardin.

Le choix du coeur ou de la raison ?

Depuis, des bruits de couloir indiquaient plusieurs lieux étudiés par la direction parisienne. Par exemple Montigny-le-Bretonneux, la Défense, l’hippodrome de Longchamp et Aulnay-sous bois ont été annoncées comme de sérieuses options pouvant accueillir le nouveau stade. Cependant, la décision de quitter le Parc des Princes ne fait pas l’unanimité. Pour cause, plusieurs associations de supporters (CUP, les 300 et Handicap PSG) ont transmis, jeudi, au journal Le Monde une lettre ouverte dans laquelle ils demandent au président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi et à la maire de Paris Anne Hidalgo de renouer le dialogue :

« Le Parc des Princes est en danger. Plus le temps passe, plus la menace d’un départ du Paris Saint-Germain se précise. La situation de blocage est telle, entre les dirigeants et la Mairie, qu’une issue négative est plus que jamais à craindre. En tant que supporteurs, nous ne pouvons nous y résoudre. En tant que supporteurs, nous voulons rester au Parc des Princes. Ce stade est notre maison, l’endroit où nous avons tout connu, les moments de bonheur comme les désillusions. Un départ constituerait une rupture majeure avec l’ADN et l’histoire du club. Notre rêve n’est pas d’avoir la plus grande enceinte du monde, équipée des dernières technologies. L’aura d’un club ne se mesure pas uniquement à son chiffre d’affaires et au potentiel commercial de ses vedettes. C’est aussi, et surtout, une affaire de passion et de transmission. D’identité, aussi. Or le Paris SG a la sienne, à jamais indissociable du Parc. Partir serait une déchirure. Comment imaginer le principal club parisien évoluant hors de la capitale, même à quelques kilomètres ? Bien sûr, il faut que ce stade évolue. Il existe une solution pour le moderniser et l’agrandir, notamment en faisant “descendre” les deux virages à proximité des buts. Nous demandons au président du Paris Saint-Germain, de renoncer à son projet de quitter le Parc et la capitale. »

Parmi les signataires figurent notamment la fille de Francis Borelli (président du club mytique dans les années 80) Lucie Borelli Chamla, mais aussi Michel Bibard (ancien joueur du PSG). Face à la volonté d’Al-Khelaifi de construire un stade plus grand et plus moderne, les supporters auront-ils gain de cause ? Affaire à suivre.