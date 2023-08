Les supporters parisiens en nombre à Toulouse ce samedi

Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, le PSG se déplace du côté de Toulouse pour la deuxième journée de Ligue 1. Un déplacement qui se fera avec un nombre plutôt conséquent de supporters rouge et bleu.

Lors de son entrée en lice, samedi dernier, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul et vierge devant son public face au FC Lorient. Malgré certaines choses intéressantes, cela reste une petite contreperformance et il faudra donc rapidement commencer à engranger des points. Cela commence dès ce samedi soir avec un déplacement du côté de Toulouse. Contrairement aux hommes de Luis Enrique, les Toulousains se sont imposés pour leur part. C’était face au FC Nantes (2-1). Et pour cette partie, qui devrait voir le duo Mbappé – Dembélé aligné pour la première fois, le club de la capitale pourra également compter sur le soutien de ses supporters. Comme nous l’annonce Bruno Salomon, ils seront en effet 950 à donner de la voie, dont 300 membres du Collectif Ultras Paris. Le parcage n’est pas totalement plein puisqu’il reste encore 50 places à pourvoir.

