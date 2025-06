Les T-shirts Canal Supporters arrivent chez vous ! Merci à tous !

L’attente touche à sa fin pour tous les passionnés du PSG et fidèles de Canal Supporters ! Nous sommes ravis de vous confirmer que les envois des t-shirts Canal Supporters ont bien débuté, et que l’intégralité des commandes sera expédiée très prochainement. Un immense merci à chacun d’entre vous pour votre patience et votre soutien indéfectible !

Votre enthousiasme est une formidable source de motivation pour toute notre équipe. Chaque commande est une preuve de votre attachement à Canal Supporters et à notre travail. C’est grâce à vous que nous pouvons continuer à vous offrir une couverture riche et passionnante de l’actualité du PSG. Nous avons mis en place un calendrier précis pour que vous receviez votre t-shirt dans les meilleures conditions :

Premiers envois effectués : Une première vague de t-shirts a été expédiée le vendredi 6 juin dernier.

Une première vague de t-shirts a été expédiée le dernier. Deuxièmes envois prévus : Les prochains colis partiront le mardi 10 juin .

Les prochains colis partiront le . Toutes les commandes expédiées : L’intégralité des t-shirts sera envoyée d’ici le mardi 17 juin.

Pour votre confort et pour limiter les délais de livraison, nos équipes ont opté pour l’envoi via un point relais. Ce choix permet une plus grande flexibilité et une réception rapide de votre commande. Une fois votre t-shirt envoyé, vous recevrez un mail de confirmation. Ce courriel contiendra toutes les informations nécessaires et vous offrira la possibilité de modifier votre point relais si vous le souhaitez. Nous voulons nous assurer que la réception de votre t-shirt soit la plus simple et la plus pratique possible !

🚨 Pour ceux qui ont commandé notre t-shirt, déjà un IMMENSE MERCI, les ventes ont juste été INCROYABLES 🥹🫶



🚨 Pour ceux qui ont commandé notre t-shirt, déjà un IMMENSE MERCI, les ventes ont juste été INCROYABLES 🥹🫶

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les envois dans le post ci-dessous 🤓📦⤵️

Affichez fièrement votre passion pour le PSG et soutien pour Canal Supporters !

Porter ce t-shirt, c’est bien plus qu’un simple vêtement : c’est un signe distinctif de votre amour pour le Paris Saint-Germain et de votre appartenance à la communauté Canal Supporters. Nous sommes impatients de vous voir arborer vos t-shirts et de partager ensemble les prochaines victoires du club. Encore une fois, un immense merci pour votre confiance et votre fidélité. Votre soutien est la clé de voûte de notre projet !

N’oubliez pas de nous taguer sur les réseaux sociaux avec votre t-shirt Canal Supporters. Nous avons hâte de découvrir vos photos !