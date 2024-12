Les temps de jeu des joueurs du PSG à la mi-saison

Dimanche dernier, le PSG a joué son dernier match de l’année 2024 contre Lens en Coupe de France. Pendant cette trêve hivernale, petit point sur les temps de jeu des joueurs parisiens.

La première partie de saison 2024-2025 s’est clôturée dimanche dernier pour le PSG avec sa qualification en seizièmes de finale de Coupe de France après avoir battu le RC Lens en 32es de finale (1-1, 3 t.a.b à 4). Le PSG a donc réussi son entrée en lice en Coupe de France, alors qu’il caracole en tête du championnat avec dix points d’avance sur Marseille (qui a un match en moins) et Monaco. En Ligue des champions, c’est plus difficile, avec une 25e place, pour l’instant synonyme d’élimination. Il faudra aller chercher sa qualification lors des deux derniers matches de la phase de ligue contre Manchester City (22 janvier) et Stuttgart (29 janvier). En ce début d’exercice 2024-2025, le PSG a joué 23 matches toutes compétitions confondues. Faisons un point sur les temps de jeu des différents joueurs. Le joueur le plus utilisé par Luis Enrique se nomme Achraf Hakimi avec 1839 minutes de temps de jeu. Il devance de peu Willian Pacho (1827). Marquinhos complète le podium (1645), juste devant Joao Neves (1637). Warren Zaïre-Emery complète le Top 5 avec 1590 minutes de temps de jeu.

Le temps de jeu des joueurs du PSG depuis le début de la saison

Gardiens

Gianluigi Donnarumma : 16 matches joués (16 titularisations), 1372 minutes de temps de jeu

: 16 matches joués (16 titularisations), 1372 minutes de temps de jeu Matvey Safonov : 8 matches joués (7 titularisations), 698 minutes de temps de jeu

: 8 matches joués (7 titularisations), 698 minutes de temps de jeu Arnau Tenas : 0 match joué

Défenseurs

Marquinhos : 20 matches joués (18 titularisations), 1645 minutes de temps de jeu

: 20 matches joués (18 titularisations), 1645 minutes de temps de jeu Willian Pacho : 21 matches joués (20 titularisations), 1827 minutes de temps de jeu

: 21 matches joués (20 titularisations), 1827 minutes de temps de jeu Lucas Beraldo : 11 matches joués (9 titularisations), 817 minutes de temps de jeu

: 11 matches joués (9 titularisations), 817 minutes de temps de jeu Milan Skriniar : 5 matches joués (4 titularisations), 381 minutes de temps de jeu

: 5 matches joués (4 titularisations), 381 minutes de temps de jeu Presnel Kimpembe : 0 match joué

: 0 match joué Nuno Mendes : 16 matches joués (15 titularisations), 1257 minutes de temps de jeu

: 16 matches joués (15 titularisations), 1257 minutes de temps de jeu Lucas Hernandez : 3 matches joués (0 titularisation), 58 minutes de temps de jeu

: 3 matches joués (0 titularisation), 58 minutes de temps de jeu Achraf Hakimi : 21 matches joués (21 titularisations), 1839 minutes de temps de jeu

: 21 matches joués (21 titularisations), 1839 minutes de temps de jeu Yoram Zague : 3 matches (2 titularisations), 161 minutes de temps de jeu

Milieux

Joao Neves : 22 matches joués (19 titularisations), 1637 minutes de temps de jeu

: 22 matches joués (19 titularisations), 1637 minutes de temps de jeu Warren Zaïre-Emery : 22 matches joués (19 titularisations), 1590 minutes de temps de jeu

: 22 matches joués (19 titularisations), 1590 minutes de temps de jeu Vitinha : 20 matches joués (17 titularisations), 1552 minutes de temps de jeu

: 20 matches joués (17 titularisations), 1552 minutes de temps de jeu Fabian Ruiz : 22 matches joués (13 titularisations), 1175 minutes de temps de jeu

: 22 matches joués (13 titularisations), 1175 minutes de temps de jeu Senny Mayulu : 8 matches joués (2 titularisations), 197 minutes de temps de jeu

: 8 matches joués (2 titularisations), 197 minutes de temps de jeu Lee Kang-in : 23 matches joués (13 titularisations), 1299 minutes de temps de jeu

Attaquants

Bradley Barcola : 23 matches joués (20 titularisations), 1569 minutes de temps de jeu

: 23 matches joués (20 titularisations), 1569 minutes de temps de jeu Désiré Doué : 19 matches joués (7 titularisations), 776 minutes de temps de jeu)

: 19 matches joués (7 titularisations), 776 minutes de temps de jeu) Ousmane Dembélé : 20 matches joués (15 titularisations), 1308 minutes de temps de jeu

: 20 matches joués (15 titularisations), 1308 minutes de temps de jeu Marco Asensio : 15 matches joués (10 titularisations), 748 minutes de temps de jeu

: 15 matches joués (10 titularisations), 748 minutes de temps de jeu Ibrahim Mbaye : 5 matches joués (1 titularisation), 83 minutes de temps de jeu

: 5 matches joués (1 titularisation), 83 minutes de temps de jeu Gonçalo Ramos : 8 matches joués (4 titularisations), 297 minutes de temps de jeu

: 8 matches joués (4 titularisations), 297 minutes de temps de jeu Randal Kolo Muani : 14 matches joués (2 titularisations), 453 minutes de temps de jeu

* Source : Transfermarkt