La saison à venir de Ligue 1 sera essentiellement à suivre sur Prime Vidéo d’Amazon. Contre 12,99 euros par mois en plus des 5,99 euros pour être client “Prime”, il sera possible de voir 80% du championnat de France jusqu’en 2024, dont les meilleures affiches. Soit ce que Mediapro avait acquis en 2018. Plus le Trophée des Champions Lille-PSG le 1er aout.

Reste le lot 3 avec ses deux matches (le samedi à 21h et le dimanche à 17h) acquis en mai 2018 pas beIN Sports, sous licencié depuis à Canal Plus pour un montant annuel de 332M€. Un lot devenu un boulet financier, avec une première échéance le 5 août. Qui va payer ? Canal Plus a déclaré ne plus vouloir de la Ligue 1. Ses tentatives juridiques pour se débarrasser du lot ont échoué. Comme l’a révélé L’Équipe mardi, le diffuseur historique s’est donc retourné contre beIN Sports, son partenaire. Canal Plus a mis en demeure beIN d’attaquer la Ligue de football professionnel (LFP) en la mettant en copie. Canal Plus a informé la LFP de son intention de ne plus diffuser la Ligue 1. En réponse, la LFP a mis en demeure beIN Sports “de lui confirmer, dans les plus brefs délais, qu’il allait bien régler la première échéance de ce contrat, prévue le 5 août, et qu’il allait bien produire et assurer la diffusion de ces deux matches”, rapporte aujourd’hui L’Equipe. Sans réponse positive, tout ce petit monde ira devant les tribunaux. Le samedi 7 aout à 21 heures, beIN Sports (ou Canal Plus) est censé diffuser son premier match de la saison. Et rien n’est encore réglé.