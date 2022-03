Les tensions entre Neymar et Donnarumma démenties

Après un nouveau revers à l’extérieur ubuesque, le PSG ne verra pas les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pourtant, Kylian Mbappé (39e) avait parfaitement lancé les siens dans ce match retour sur la pelouse du Real Madrid. Malheureusement, suite à une erreur grossière de Gianluigi Donnarumma, toute l’équipe parisienne s’est délitée et s’est effondrée. Dès lors, nombre d’informations font état de tensions au sein du club de la capitale.

Ainsi, après l’informations impliquant Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, on a eu le droit à celle impliquant GianluigiDonnarumma et Neymar de la part de la presse espagnole. Selon ces échos, les deux joueurs en seraient venus aux mains dans le vestiaire après le coup de sifflet final. Néanmoins, cette information a été démentie par RMC Sport. Le média indique en effet qu’aucune scène de ce genre n’a eu lieu après la rencontre. Ce qui parait assez logique.