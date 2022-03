Les titis du PSG évoquent le match contre Salzbourg

Demain après-midi (14 heures), les titis du PSG vont recevoir – au Stade Georges Lefèvre – Salzbourg dans le cadre des quarts de finale de la Youth League. Brillants vainqueurs du FC Séville au tour précédent (2-0), les jeunes pousses parisiennes devront faire sans Xavi Simons, suspendu pour cet affrontement contre les Autrichiens. Pour PSG TV, certains titis ont évoqué ce match.

Younes El Hannach, défenseur central des U19 du PSG a évoqué cette aventure folle en Youth League. « C’est une belle aventure que nous vivons. Nous faisons étape par étape. C’est vrai que c’est une aventure folle car on veut la gagner. Mais nous allons affronter une très belle équipe de Salzbourg en quart de finale. Il va falloir être concentré. »

El Chadaille Bitshiabu, suspendu contre Séville, va retrouver sa place en défense centrale demain. Le longiligne défenseur de 16 ans (1m96) – qui est déjà joué deux matches avec l’équipe première du PSG – a hâte de jouer cette rencontre. « Ce sont des super matches à jouer, on a tous hâte d’y être et on espère surtout que ça va bien se passer. Ce serait la 2e fois que le club se qualifierait pour le Final Four en cas de victoire et on espère aller au bout de cette compétition. Mais d’abord, nous sommes très heureux de pouvoir affronter cette équipe de Salzbourg. On va donner le meilleur de nous-même.«

Enfin, le gardien Lucas Lavallée s’attend à un gros match contre les Autrichiens. « Ça va être un gros match contre Salzbourg, il faut qu’on soit prêt ! L’équipe travaille bien, plus le match arrive plus on fait attention aux détails.«