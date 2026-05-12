Youth League
Image : psg.fr

Les titis du PSG récompensés lors des Golden Kid

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas12 mai 2026

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Plusieurs de ses titis ont été récompensés lors des Golden Kid, cérémonie récompensant les meilleurs jeunes talents du football français. 

Hier, il n’y avait pas seulement la cérémonie des Trophées UNFP. Il y avait aussi la cérémonie des Golden Kid, qui récompense les meilleurs jeunes talents du football français. Lors de cette deuxième édition, plusieurs titis parisiens étaient nommés dans les différentes catégories. Et le PSG est reparti avec trois trophées.

Le FC Barcelone aimerait s’offrir les services de David Boly
canalsupporters.com

Trois trophées pour le PSG

Comme le rapporte Le Parisien, Tanté Diakité, jeune milieu de terrain (17 ans) des Féminines du PSG, a reçu le trophée de meilleur espoir de la saison. David Boly, qui a fait ses débuts en professionnel avec les Rouge & Bleu en décembre dernier, a décroché le Golden Kid U19 Avenir pour la deuxième année consécutive alors que son coéquipier Ayman Assab a remporté le Golden Kid U19. Oumar Camara, qui a quitté le PSG pour le Vitoria SC l’été dernier, a reçu le trophée du Golden Kid Pro Étranger, lui qui brille au Portugal avec six buts et trois passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues (1863 minutes de temps de jeu). Il a également remporté la Coupe de la Ligue portugaise.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas12 mai 2026

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