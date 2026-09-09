Les titis étrillent le Slovan Bratislava pour leur entrée en lice en Youth League

Avant que les deux équipes professionnelles s’affrontent ce soir, les jeunes du PSG et du Slovan Bratislava s’affrontaient ce mercredi après-midi en Youth League. Et les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée des Slovaques (6-1).

Le PSG va entamer sa saison de Ligue des champions ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus) avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava. Quelques heures avant cette rencontre, les deux équipes espoirs des deux clubs s’affrontaient au Campus de Poissy. Les titis parisiens vont rapidement réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire d’Adam Ayari sur un penalty (1-0, 10e). Le PSG domine cette rencontre face à une équipe très basse sur le terrain et qui compte sur les contres pour faire mal aux Parisiens. Les Slovaques ont été proches d’égaliser (23e) mais vont finalement voir le PSG matérialiser sa domination grâce à des buts de David Boly (2-0, 32e) et Adam Ayari, qui s’offre un doublé (3-0, 42e).

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Adam Ayari s’offre un triplé

En seconde période, les titis du PSG vont continuer de pousser et encore faire trembler les filets à trois reprises. Younes Idder (4-0, 65e), Noah Adnane (5-0, 77e) et Adam Ayari, pour un triplé (6-0, 79e), ont alourdi le score. Alors qu’il se dirigeait vers une large victoire sans encaisser de but, le PSG va voir le Slovan Bratislava réduire l’écart par l’intermédiaire de Lukas Salkovic sur une erreur défensive parisienne (6-1, 89e). Après ce large succès, les titis du PSG retrouveront la compétition le 14 octobre prochain avec le déplacement à Manchester City. Les jeunes parisiens ont donné l’exemple à l’équipe première qui tentera de faire aussi bien sur la pelouse du Parc des Princes ce soir.