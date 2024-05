Ce dimanche après-midi, l’équipe U19 du PSG affrontait Lyon en quarts de finale du championnat de France. Et les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée des Lyonnais.

Première de son groupe de championnat, l’équipe U19 du PSG recevait Lyon – au Campus PSG – pour le compte des quarts de finale. Pour cette rencontre, Zoumana Camara devait faire sans Ethan Mbappé, Yoram Zague et Senny Mayulu, convoqués par Luis Enrique pour le déplacement de l’équipe première à Metz dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Il devait aussi se passer de Joane Gadou et Quentin Ndjantou, qui préparent l’Euro U17 avec la France.

Un classico en demi-finale

Dans une rencontre que les jeunes titis du PSG maîtrisent, c’est Étienne Michut qui va ouvrir le score. Après une récupération haute, le joueur parisien propulse le ballon au fond des filets (1-0, 22e). Huit minutes après l’ouverture du score, Mahamadou Sangaré va de nouveau faire trembler les filets lyonnais (2-0, 30e). L’attaquant, bien placé dans la surface, propulse le ballon dans le but après avoir vu le gardien lyonnais relâcher la balle. Sangaré va s’offrir un doublé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (3-0, 45e+1). Dès le retour des vestiaires, Mahamadou Sangaré va voir triple. Sur un bon centre venu de la droite, Étienne Michut tente sa chance de la tête, mais sa tentative est repoussée par le gardien lyonnais. Le ballon revient dans les pieds de Sangaré qui propulse le ballon au fond des filets (4-0, 46e). Serif Nhaga clôturera la marque dans les cinq dernières minutes de la rencontre (5-0, 84e). Un large succès qui permet aux titis du PSG de se qualifier pour les demi-finales du championnat durant lesquelles ils affronteront Marseille le 2 juin prochain. Une rencontre qui se déroulera au Campus PSG.