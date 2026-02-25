Les titis que le PSG ne compte pas voir partir cet été

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Beaucoup de titis frappent à la porte de l’équipe première. Pour certains d’entre eux, le PSG ne veut pas entendre parler d’un départ.

Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique n’a pas hésité à faire confiance à de nombreux titis en leur donnant du temps de jeu ou en les lançant dans le grand bain. Si le club de la capitale aimerait conserver tous ses titis, ce n’est évidemment pas possible. Certains décident de quitter leur club formateur afin d’avoir du temps de jeu et de lancer leur carrière, sachant que cela serait difficile pour eux au sein du PSG, alors que d’autres arrivent à se faire une place dans l’effectif de Luis Enrique. Le PSG tente de conserver plusieurs titis qui sont fortement courtisés.

Mathis Jangeal, un titi fortement courtisé

Comme le rapporte L’Equipe, le PSG espère convaincre Mathis Jangeal, pilier de l’équipe Youth League des Rouge & Bleu et qui a fait deux apparitions en professionnel, contre Auxerre en septembre dernier et face à Fontenay (N3) en Coupe de France fin décembre. En fin de contrat en juin prochain, le titi attise les convoitises en Allemagne et en Espagne. Conscient de la concurrence, le PSG lui a fait une proposition de contrat professionnel en fin d’année. Sans réponse, pour l’instant, assure le quotidien sportif. « L’enjeu symbolique est fort à Paris pour un joueur qui, sur ses qualités intrinsèques, peut avoir une projection en équipe première. Certains de ses formateurs l’ont perçu sur « courant alternatif » ces dernières semaines. Comme si les questions autour de son avenir commençaient à peser, consciemment ou non. L’intéressé, qui fait partie de l’écurie de Jorge Mendes, va devoir trancher dans les mois à venir. Dans son entourage, on rappelle l’attachement « profond » du joueur et de sa famille au PSG et une volonté de rester à Paris. Tout en s’interrogeant – légitimement – sur la place potentielle laissée dans une équipe première où sur ces postes, au-delà de Quentin Ndjantou (18 ans), Paris a recruté cet hiver le Barcelonais Dro Fernandez (18 ans). »

À lire aussi : L’Eintracht Francfort s’intéresse à Mathis Jangeal

Le PSG veut stopper la fuite des talents

Le départ, l’été dernier, d’un certain nombre de talents (Axel Tape, Oumar Camara, Mahamadou Sangaré) avait suscité des interrogations. Jusqu’au plus haut sommet du club, où Nasser al-Khelaïfi avait demandé des explications. Le PSG est désormais décidé à anticiper ce type de situations. Les équipes de Yohan Cabaye ont donc opté, cette année, pour une politique de propositions de contrats professionnels plus restrictive (en parallèle de contrats stagiaires pros), mais avec des délais anticipés. Pour ce qui est de la génération 2008, dont les membres arrivent en fin de contrat aspirant, le PSG a, au-delà de Mathis Jangeal, formulé des propositions de contrats pros dès la fin de l’année 2025. À destination, notamment, de deux gardiens : Martin James (18 ans), apparu ponctuellement sur le banc de l’équipe première, et Arthur Vignaud (18 ans), l’habituel portier des U19, très à son aise face à Bilbao en Youth League (1-1). Alors que Renato Marin (19 ans) est arrivé l’été dernier, aucun des deux n’a définitivement tranché. Emmanuel Mbemba (17 ans)et Hermann Malonga (18 ans) sont perçus comme de très solides espoirs. Samba Coulibaly (17 ans) dispose également d’une offre de contrat pro. Le premier, sollicité par le Bayern Munich ou plus récemment par le Paris FC, ne devrait pas rester au PSG. Le second, blessé aux ischios en fin d’année, a affiché une volonté de prolonger son aventure dans le club de la capitale. Mais aucun accord n’a encore été trouvé. Il est sollicité par de solides clubs allemands et anglais, indique L’Equipe. Enfin, Pierre Mounguengue (18 ans) est l’une des révélations de la saison. Le PSG a fait savoir qu’il entendait le faire signer professionnel. L’international U18 dispose parallèlement d’une proposition d’un club anglais, d’un club belge et d’intérêts français.

Sept joueurs de la formation vont recevoir une offre de premier contrat professionnel

De son côté, Le Parisien tente d’expliquer pourquoi les titis du PSG tardent à signer leur premier contrat professionnel. Le club de la capitale a jusqu’au 30 avril pour envoyer ses propositions, sous peine de prendre le risque de les voir partir sans indemnité de formation. Mais les dirigeants n’ont pas attendu cette date pour dévoiler leurs intentions, indique le quotidien francilien. Ce dernier explique que, selon ses informations, sept joueurs de la formation ont été informés qu’ils se verront proposer un premier contrat professionnel : Mathis Jangeal (milieu offensif, 17 ans), Hermann Diandaga (défenseur, 18 ans), Samba Coulibaly (défenseur, 17 ans), Emmanuel Mbemba (défenseur, 17 ans), Pierre Mounguengue (attaquant, 18 ans), Martin James (gardien, 18 ans) et Arthur Vignaud (gardien, 18 ans). Pour le moment, aucun n’y a répondu favorablement, mais, comme chaque année, c’est à l’approche du printemps que les échanges devraient s’accélérer. Paris doit également composer avec les intérêts de clubs étrangers qui essayeraient de les détourner de la capitale française, assure le quotidien francilien. Certains comme Jangeal et Diandaga ont une offre entre les mains depuis plusieurs mois. Ils donnent leur priorité au PSG et avancent sereinement dans les négociations, tout en ayant en tête que d’autres clubs sont sur les rangs. L’heure n’est pas à la précipitation, ni pour le PSG, ni pour ses jeunes. Mais le money-time approche et l’espace de développement à l’étage supérieur sera l’un des principaux arguments au moment de trancher leur avenir. Un enjeu pour le club parisien qui espère les convaincre de rester.







