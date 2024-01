Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG affronte Toulouse lors du Trophée des Champions. Un match qui se jouera au Parc des Princes. Un choix que ne digèrent pas les Toulousains.

Traditionnellement, le Trophée des Champions est le premier match de la saison. Alors que la rencontre entre le PSG, vainqueur de la Ligue 1, et Toulouse, qui a remporté la Coupe de France, devait se tenir le 5 août dernier en Thaïlande, le promoteur avait fait faux bond au dernier moment. La Ligue a alors décidé de le décaler au début de l’année 2024. Si plusieurs pays, comme le Qatar, l’Arabie Saoudite ou bien encore la République Démocratique du Congo, s’étaient proposés, cette rencontre se jouera finalement au Parc des Princes. À Toulouse, qui s’était aussi proposé pour accueillir la rencontre, ne digèrent toujours pas que ce match se joue dans l’antre du PSG.

« Peu importe l’endroit, on est là pour jouer une finale »

« J’aime bien voyager, j’aurai aimé aller à Miami. On joue à Paris, je viens aussi de Paris, peu importe l’endroit, on est là pour jouer une finale et on espère gagner tout simplement, lance Moussa Diarra en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. Paris, ça nous a souri en Coupe de France, on aime bien Paris, nous aussi. » Son entraîneur, Carles Martinez Novell, est sur la même longueur d’onde. « Quelle histoire ! Cet été, nous pensions jouer très loin et en fait non, ça a été annulé ! Après, c’était en janvier mais l’idée qui était partagée par beaucoup, c’était de jouer sur un terrain neutre. Après, je l’ai déjà expliqué : je préfère jouer à Paris que dans un autre pays mais dans ma tête, c’était avec une moitié de stade de chaque équipe. Nous ne sommes pas satisfaits de cela. Nous préfèrerions des conditions neutres comme une vraie finale. Mais c’est comme ça. Nous devons l’accepter et nous préparer à tout donner. C’est la seule chose que nous contrôlons. »