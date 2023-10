Les trois retours importants après la trêve internationale

L’infirmerie se vide petit à petit du côté du Paris Saint-Germain. Après une longue absence, Presnel Kimpembe, Kang-In Lee et Marco Asensio réintégreront le groupe après la trêve internationale.

Dans le secteur offensif, les Parisiens ont besoin de se rassurer. En effet, les hommes de Luis Enrique affichent une incertitude inquiétante dans la construction du jeu et dans la transition vers l’attaque. Si les débats tournent autour du rôle de Kylian Mbappé, beaucoup trop axial ou le poste de Vitinha, qui occupe le côté gauche, le réel problème repose sur le manque de joueur au poste de numéro 10. Pour remédier à cette difficulté, les Parisiens auront le plaisir de retrouver Kang-In Lee. Montrant une belle reprise de son football avec la Corée du Sud lors des Jeux Asiatiques, les supporters avouent une certaine impatience à voir le milieu de 22 ans évoluer sous le maillot parisien.

✔️ La Corée du Sud s’est facilement imposée contre le Vietnam (6-0)



Lee Kang-In a inscrit 1 but et a délivré une passe décisive sur corner 💥🇰🇷 pic.twitter.com/4d3SamVHtQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 17, 2023

Toujours en attaque, le retour de Marco Asensio est tout aussi désiré. Auteur d’un début de saison remarquable, l’espagnol reste une belle surprise. Blessé depuis le 8 septembre, l’attaquant a su combler les manques au cœur de l’attaque. Avec seulement trois match joués, le joueur de 27 ans a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Une présence importante à tous les postes, de l’axe pour soutenir le milieu, au côté droit afin de créer la concurrence avec Ousmane Dembélé. Marco Asensio

Presnel Kimpembe, la force

En défense, Presnel Kimpembe fait aussi parti des grands attendus. Blessé au tendon d’Achille depuis le 26 février 2023, le défenseur français devrait prochainement faire son retour dans le groupe. Le 31 août dernier, l’international français annonçait reprendre la course individuelle, 6 mois après son opération. Une reprise attendue pour le joueur de 28 ans, mais aussi pour Luis Enrique et les supporters. Presko viendra offrir une option supplémentaire à la rotation, avec un Marquinhos tout juste de retour à son niveau et un Milan Skriniar qui peine à se faire une place indiscutable. Cette saison, la défense parisienne n’est pas vraiment fixée. Avec 11 buts concédés cette saison et seulement 3 clean sheets, la charnière a montré ses limites, notamment lors de la débâcle à Newcastle. Une aide défense irrefusable, dans l’espoir de retrouver un Presnel Kimpembe en grande forme.