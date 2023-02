Les trois semaines importantes du PSG avant le Bayern

Le PSG s’est incliné sur sa pelouse mardi soir (0-1) contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a trois semaines et trois matches pour se préparer à la manche retour avec l’espoir d’une qualification au bout.

Pour poursuivre son rêve européen, le PSG devra s’imposer à l’Allianz Arena le 8 mars prochain. Pour cela, il a trois semaines pour ce préparer. Lors de ce laps de temps, le club de la capitale jouera trois rencontres. Lille dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), Marseille le 26 février et Nantes le 4 mars. Trois matches importants puisque le PSG, après ses mauvais résultats depuis le début de l’année 2023, n’a plus de marge en tête de la Ligue 1. L’Equipe explique que lors de ces trois semaines, les Rouge & Bleu devront retrouver un effectif en forme. Contre le Bayern, outre les blessés Renato Sanches et Nordi Mukiele, « sept joueurs ont dû jouer avec des difficultés physiques. » Achraf Hakimi a dû quitter le terrain à la mi-temps en raison d’une gêne musculaire, « Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Lionel Messi, Neymar, Marquinhos et donc Mbappé n’étaient pas à 100 %. » Remettre ses joueurs d’aplomb en trois semaines ne devrait pas être insurmontable pour le PSG, mais la situation en Ligue 1 ne permettra pas à Christophe Galtier de faire souffler ses stars.

Lancer une dynamique positive

Le quotidien sportif explique aussi que le PSG devra lancer une dynamique positive après ses trois revers consécutifs. Après le match de ce week-end, le club de la capitale aura une semaine à chaque fois pour préparer les rencontres contre Marseille et Nantes. Un luxe qui doit profiter à Christophe Galtier lance l’Equipe. « Gagner les trois rencontres paraît presque indispensable pour arriver en confiance en Bavière. » Le quotidien sportif explique aussi qu’il faudrait que le coach du PSG arrive à préparer son équipe avec un système bien établi sur les trois prochaines rencontres. « Le technicien a semblé tâtonner ces dernières semaines en alignant un onze et des animations souvent contraintes par les formes de ses joueurs. » Si Presnel Kimpembe était revenu à temps, Christophe Galtier aurait très certainement opté pour un système avec trois défenseurs contre le Bayern conclut le quotidien sportif.