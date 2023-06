Les trois solutions que pourraient envisager Kylian Mbappé et le PSG cet été

Alors que la saison du PSG s’est achevée il y a peu, le cas de Kylian Mbappé est d’ores et déjà revenu sur la table. Un dossier très épineux qui pourrait bien prendre un sacré tournant durant l’intersaison.

Ce lundi, le journal L’Équipe expliquait que Kylian Mbappé avait envoyé une lettre au PSG afin de stipuler sa non-volonté d’activer la dernière année présente au sein de son contrat. Par voie de conséquence, le Bondynois laisse donc planer un départ à l’été 2024, date de l’échéance de son bail. Le board parisien aurait notamment très peu goûté le fait que cette dite lettre ait été communiquée à la presse. Pour sa part, Kylian Mbappé s’est expliqué auprès de la Gazzetta dello Sport en ce mercredi matin : « Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une année supplémentaire dans mon contrat avec le PSG. On n’a jamais parlé de prolongation mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine. »

Mbappé vers un départ

Dans cette optique, le PSG ne serait aujourd’hui plus du tout fermé à l’idée de vendre sa superstar durant l’actuelle fenêtre des transferts. En d’autres termes, soit Kylian Mbappé accepte de prolonger, soit il sera vendu. La presse ibère nous indique notamment que le Real Madrid se tiendrait prêt à dégainer. Il faudra, bien évidemment, attendre d’avoir le son de cloche du PSG pour y voir un peu plus clair mais Marca réitère en ce sens ce jour avec de nouvelles informations à la clé. Ainsi, le média madrilène précise que Nasser Al-Khelaïfi et Fayza Lamari, mère du joueur, auraient eu plusieurs échanges téléphoniques, le dernier pas plus tard que ce mardi soir. Trois options s’offriraient alors au club de la capitale et à son joueur afin de sortir d’une éventuelle impasse. La première serait qu’il ne prolonge pas et, donc, qu’il plie bagages libre de tout contrat dans un an. La deuxième serait qu’il soit purement et simplement vendu dans les semaines à venir. Enfin, la dernière verrait Kylian Mbappé accepter de prolonger avec un accord verbal lui permettant de rallier le Real Madrid en 2024. Marca explique, en outre, que la quatrième option, celle de voir Kylian Mbappé prolonger sur la durée avec le PSG, est désormais assez peu probable.