Les U17 du PSG s’imposent face à Saint-Cyr

Ce dimanche 12 mars au Stade George Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye, les U17 du Paris Saint-Germain a affronté l’EB Saint-Cyr/Loire. Dans le cadre de la 20e journée du Championnat National U17, les Parisiens avaient pour objectif de se maintenir à la seconde place du groupe A du championnat. C’est chose faite, puisque les Titis se sont imposés six buts à zéro face à leur adversaire du jour.

6-0 et un clean-sheet

Ibrahim Mbaye a ouvert le bal avec un but en tout début de rencontre. Ibrahim Mbaye y va de son double juste après le deuxième but inscrit par le capitaine Senny Mayulu. Peu avant la pause, Tony Mendy marque le quatrième but en faveur des Parisiens. Un festival de buts qui ne s’arrêtera pas en seconde période. Senny Mayulu et Riyad Messaoudi inscrivent les deux derniers buts de la partie et portent le score à 6-0. Les joueurs de Stéphane Moreau réalisent donc un clean-sheet avant d’affronter le Paris FC le 26 mars prochain.