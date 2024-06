Les U19 du PSG en quête d’un titre de champion de France

Ce dimanche à 16h, les U19 du PSG disputeront la finale du championnat face à l’AJ Auxerre. L’équipe de Zoumana Camara aura à coeur de finir la saison sur une excellente note.

Si la saison de l’équipe première du PSG a pris fin il y a quelques semaines, la section U19 n’a pas encore fini son exercice 2023-2024. Après s’être défaits de l’Olympique Lyonnais (5-0) et de l’Olympique de Marseille (2-0) en play-off, les Titis disputent ce dimanche après-midi, au stade de Pestourie de Brive-la-Gaillarde (Brive) la finale du championnat U19 face à l’AJ Auxerre. Un match avec un enjeu important pour les jeunes parisiens. Avant cette rencontre, Zoumana Camara a rappelé que son équipe était prête pour cet évènement : « À cette période de la saison, physiquement, ils sont prêts, tactiquement, ils sont prêts. On a des principes de jeu qui sont bien encrés. Ils les connaissent. On les sent concentrés, investis. » L’ancien joueur parisien aura à coeur de terminer sur une belle note, lui qui pourrait quitter ses fonctions à l’issue de cette saison.

⚽️ 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 ⚽️



Tous derrière nos Titis ✊🏼



🆚 Auxerre

🏆 Championnat National U19

📱 #PSGAJA I #U19

🏟️ Stade André Pestourie

⌚️ 16h



🔴 #ICICESTPARIS 🔵 pic.twitter.com/BMkY51TIna — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 16, 2024

Le dernier titre de champion remonte à 2016

Pour cette rencontre, le coach des Rouge & Bleu pourra compter sur les trois joueurs intégrés à l’équipe première, Yoram Zague, Ethan Mbappé et Senny Mayulu. Le milieu offensif, qui a récemment signé son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu, compte apporter son expérience au groupe, comme il l’a déclaré au quotidien Le Parisien : « J’essaye de motiver les autres et d’être exemplaire. Mais il y a plusieurs autres leaders, comme Yoram (Zague) par exemple, qui lui n’hésite pas à prendre la parole et qui se comporte en capitaine. Moi, je suis davantage ce qu’on appelle un leader technique, je m’exprime plus dans le jeu qu’avec les mots. »

Après avoir échoué en finale la saison passée face au FC Nantes (2-1), les U19 du PSG voudront apprendre de leur échec du passé, comme l’a rappelé le défenseur Joane Gadou : « Le groupe est très concentré. L’année dernière nous avons perdu en finale contre Nantes, nous avons donc un esprit revanchard. Nous sommes prêts et nous allons tout donner sur le terrain. Une défaite toujours présente dans les têtes ? Oui elle reste forcément dans nos têtes, mais nous savons que c’est une autre génération et une autre équipe. Et nous allons jouer contre Auxerre, pas contre Nantes. Nous allons devoir mettre les mêmes ingrédients et faire encore mieux que l’année dernière pour remporter cette finale. » Après des éliminations précoces en Youth League et Coupe Gambardella, le PSG aura donc coeur de remporter le championnat pour la première fois depuis 2016 (victoire 2-1 face à l’OL). Pour cela, il faudra venir venir à bout d’une équipe d’Auxerre performante et facilement victorieuse de Montpellier au tour précédent (3-0). Cette rencontre sera à suivre à 16h et en direct sur la chaîne Youtube de la Fédération Française de Football.