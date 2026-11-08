U19 PSG
Image : psg.fr

Les U19 du PSG évitent la défaite à Amiens, Noha Tiehi encore buteur

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet8 novembre 2026

Les U19 du PSG se déplaçaient sur la pelouse d’Amiens. Un choc qui s’est conclu sur le score fleuve de 3-3.

Champion dans la catégorie U17 et U19 l’exercice passé, le Paris Saint-Germain veut faire aussi bien en 2027.. Les joueurs de Thomas Leyssales réalisent, en tout cas, un démarrage assez poussif avec quatre matchs nuls en l’espace de dix journées. Ce dimanche, sur la pelouse d’Amiens, les titis ont donc été tenus en échec. Pourtant, la défaite n’était pas loin avec deux buts de retard

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Les U19 du PSG évitent le pire, les hommes forts toujours présents

Finalement, grâce à des buts de Noha Tiehi, meilleur buteur de la catégorie avec sept réalisations, et à Mamadou Meité, les Rouge et Bleu sont parvenus à accrocher le 3-3. À noter la titularisation pour la première fois d’Alessandro Longoni. L’ancien gardien milanais avait, pour rappel, manqué de nombreuses semaines de compétition à cause d’un souci physique. 

Avec ce match nul, les U19 parisiens pointent à la troisième position de leur groupe après dix journées.

La composition du PSG

 Alessandro Longoni – Emmanuel Nzala, Toumani Diagouraga, Hermi Mfutila,  Jarell Paisley – Seydou Konate (Charles Bouygue, 69ème), Moise Talanga Malomba – Noha Tiehi, Nahil Kante (Paul Bourdin, 61ème), Noha Adnane (Mamadou Meité, 61ème) – Wassim Slama (Lorenzo Kana Biyik, 46ème)

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