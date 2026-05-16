Les U19 du PSG se qualifient pour les demi-finales des play-offs

Opposés au FC Nantes ce samedi après-midi, les U19 du PSG se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) pour se qualifier pour les demi-finale du championnat national U19.

Après avoir fini en tête de la poule A du championnat national U19, les U19 du PSG affrontaient ce samedi après-midi, au Campus de Poissy, le FC Nantes avec pour ambition de se qualifier pour le dernier carré des play-offs. Un beau choc entre les deux derniers vainqueurs de la compétition (en 2022 et 2023 pour le FC Nantes, et en 2024 et 2025 pour le PSG). Double tenant du titre, le club parisien avait donc à coeur de poursuivre sa route pour conserver son trophée.

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Une demi-finale face au FC Metz

Après un début de match d’observation, le PSG a accéléré, avec notamment la transversale trouvée par Aymen Assab (33e), puis les situations d’Elijah Ly (42e) et de Noah Nsoki (45e). Face à des Nantais qui se montraient de plus en plus pressants, les U19 du PSG ont fini par être récompensés grâce à une frappe de Mathis Jangeal, déviée par un Nantais (1-0, 77e). Au terme d’un match disputé, les Titis ont donc validé leur ticket pour les demi-finales des play-offs. Ils se déplaceront sur la pelouse du FC Metz le 31 mai prochain. Le club messin est venu à bout d’Angers lors d’une séance de tirs au but (0-0, 4 tab 3).

L’autre demi-finale opposera l’AS Monaco, victorieux largement de Valenciennes (4-1), au vainqueur de la rencontre Clermont Foot / Olympique de Marseille. En plus du championnat, les U19 du PSG peuvent avoir l’occasion de réaliser un magnifique doublé avec la finale de la Coupe Gambardella face à Montpellier, le 22 mai au Stade de France.

Le XI du PSG : Vignaud – Boly (Olax, 74e), Batbedat, Nlandu Mbemba, Coulibaly – Assab, Nsoki (Idder, 83e), Ghalleb – Mounguengue (Jangeal, 60e) , Abo El Nay, Ly (Diagouraga, 83e)

Nos U19 filent en demi-finale des Playoffs !



Une victoire sur la plus petite des marges (1-0) qui permet à nos Titis de se hisser en demi-finale ! ❤️💙

Ils défieront le FC Metz le 31 mai prochain pour une place en finale. 🔜https://t.co/Y4XRb3N5E9 pic.twitter.com/iLm6XtpuCG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 16, 2026