Après ses victoires convaincantes face au Stade Brestois (3-1) et le LOSC (3-1), le PSG se prépare désormais pour son match de Ligue des champions et peut déjà compter sur le soutien de ses fervents supporters.

Après avoir parfaitement réussi les tests face au Stade Brestois (3-1) en Coupe de France puis le LOSC (3-1) ce samedi en Ligue 1, le PSG peut désormais se concentrer pleinement sur son huitième de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad mercredi prochain. Avec le plein de confiance, les joueurs de Luis Enrique pourront se servir de leur prestation plaisante face à l’équipe lilloise. Une performance globale qui a plu aux supporters parisiens. Et ces derniers ont voulu afficher leur soutien au champion de France en titre ce dimanche.

« Une identité retrouvée, des valeurs partagées »

Comme partagé sur les réseaux sociaux, les Ultras du PSG étaient présents au Campus à Poissy en fin de matinée lors de l’entraînement des joueurs parisiens. Autorisés par le club à rentrer au sein du Campus, les membres du CUP ont affiché leur soutien aux joueurs et semblent apprécier la nouvelle direction prise par les hautes sphères parisiennes l’été dernier en mettant fin au star-system et en prônant un collectif fort. Les ultras parisiens ont déployé une banderole « Une identité retrouvée, des valeurs partagées. »

Le capitaine Marquinhos a également tenu un discours, mégaphone à la main, devant les 600 supporters présents sur place pour cette occasion. « On a des objectifs à aller chercher. Tous les objectifs sont importants, en France, en Europe… On va faire le maximum, avec notre philosophie et nos valeurs. C’est le plus important. Le résultat, on verra plus tard. Le plus important, c’est de donner une bonne image sur le terrain. » Présent à la séance du jour, Kylian Mbappé a été salué par les centaines de supporters présents sur place, qui ont scandé « Kylian à Paris. » Désormais, les Rouge & Bleu auront trois jours pour préparer la réception de la Real Sociedad avec une confiance au max et le soutien de leurs fervents supporters.

