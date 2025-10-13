Les valeurs marchandes des joueurs du PSG explosent !

Le PSG, tout juste auréolé de son titre de Champion d’Europe et auteur d’un quadruplé historique en 2024-2025, voit la cote de ses joueurs s’envoler. Le site spécialisé Transfermarkt a dévoilé ce lundi les nouvelles évaluations de l’effectif parisien, confirmant une hausse spectaculaire.



Ousmane Dembélé, nouveau roi du marché : 100M€

Sans surprise, la saison exceptionnelle et la consécration individuelle d’Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025, font de lui le joueur le plus cher de l’effectif du Paris Saint-Germain. Sa valeur marchande atteint désormais la barre symbolique des 100 millions d’euros (+ 10M€). Il mène un groupe de joueurs dont la cote grimpe en flèche :

Ousmane Dembélé : 100M€

Joao Neves : 90M€

Vitinha : 90M€

Khvicha Kvaratskhelia : 90M€

Désiré Doué : 90M€

L’effet Ligue des Champions : Les latéraux et pépites revalorisés

L’épopée européenne en C1 a servi de véritable tremplin pour plusieurs Parisiens, qui se sont révélés sur la scène continentale. L’augmentation des valeurs marchandes est particulièrement impressionnante pour les défenseurs latéraux :

Achraf Hakimi atteint 80M€, après un bond de +25M€ entre décembre 2024 et octobre 2025

Nuno Mendes suit de près à 75M€, avec la même hausse spectaculaire de +25M€.

De jeunes talents comme João Neves et Senny Mayulu voient leur cote augmenter chacun de 10 millions d’euros depuis le sacre du PSG en Ligue des Champions. D’autres joueurs clés de l’effectif, très sollicités par l’entraîneur Luis Enrique depuis le début de la saison 2025 / 2026, connaissent également une forte revalorisation : Illia Zabarnyi (+13 M€), Lucas Chevalier et Ibrahim Mbaye (+12M€).

A lire aussi – Mercato : Le PSG ne rêverait pas de Lamine Yamal

Ces évaluations, bien que records pour le Paris Saint-Germain, doivent être relativisées face aux transferts parfois exorbitants du dernier mercato estival en Premier League :

Nick Woltemade (Newcastle) : 90 M€

Benjamin Šeško (Manchester United) : 85 M€

Hugo Ekitiké (Liverpool) : 79 M€

Le Paris Saint-Germain prouve qu’il est, plus que jamais, un acteur majeur du marché, dont le succès sportif a un impact direct et massif sur la valeur marchande de ses étoiles.