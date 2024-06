L’Espagne de Fabian Ruiz s’offre l’Italie de Donnarumma

Hier soir, l’Espagne affrontait l’Italie dans le groupe B. Dans un match plaisant, ce sont les Espagnols qui se sont imposés. Fabian Ruiz et Gianluigi Donnarumma, les deux joueurs du PSG, ont brillé.

Après avoir remporté leur premier match, respectivement contre la Croatie (3-0) et l’Albanie (2-1), l’Espagne et l’Italie s’affrontaient hier soir dans le choc du groupe B de l’Euro 2024. Le vainqueur de cette confrontation s’assurait la qualification en huitièmes de finale de la compétition européenne et verrouillait la première place de la poule. Ce match, entre le vainqueur et le demi-finaliste de la dernière édition de l’Euro, a tourné largement à l’avantage de la Roja. Dès le début de la rencontre, les joueurs de Luis de la Fuente ont exercé un gros pressing sur les Italiens et se sont procurés plusieurs occasions franches sans réussir à tromper la vigilance de Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG a réalisé de très nombreuses parades décisives et spectaculaires pour permettre à sa sélection de rester dans le match. L’Espagne va concrétiser sa domination dix minutes après le début de la seconde période. Après un débordement sur le côté gauche, Nico Williams adresse un centre dans la surface italienne. Alvaro Morata dévie de la tête, Gianluigi Donnarumma touche le ballon qui atterri sur le malheureux Riccardo Calafiori, qui propulse le ballon au fond des filets (1-0, 55e). Malgré cette ouverture du score, l‘Espagne va continuer à pousser sans pour autant parvenir à marquer un deuxième but. De son côté, l’Italie, qui n’avait frappé au but pour la première qu’à la toute fin de la première mi-temps, n’arrivera pas à se procurer d’occasions franches et s’inclinera logiquement contre l’Espagne. Avec ce succès, la Roja est donc assurée de se qualifier en huitièmes de finale et de la première place du groupe. La Squadra Azzura devra aller chercher sa qualification contre la Croatie lundi.

Encore deux gros matches de Donnarumma et Ruiz

Si l’Italie ne s’est inclinée que d’un but, elle peut remercier Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG a une nouvelle fois été impérial dans ses buts et a réalisé cinq ou six parades de grande classe pour maintenir les Italiens dans le match, notamment une sur une frappe de son coéquipier au PSG Fabian Ruiz qui partait dans la lucarne italienne (25e). À l’issue de la rencontre, Gigio a reçu les louanges d’Alvaro Morata, l’attaquant espagnol. « On a raté trop de buts ? L’Italie a surtout l’un des meilleurs gardiens du monde. Il a des qualités incroyables. » La presse italienne s’est montrée dithyrambique envers le portier du PSG, avec une note de 8 sur 10. La Gazzetta dello Sport indique : « On ne compte plus ses miracles sur Pedri, Morata, Ruiz, Ayoze… On a le meilleur gardien d’Europe, mais cela ne suffit certainement pas. » Élu homme du match contre la Croatie, Fabian Ruiz était de nouveau titulaire dans le milieu de terrain espagnol contre l’Italie. Et le numéro 8 du PSG a été dans la lignée de sa performance contre les Croates. Rampe de lancement du jeu espagnol, il n’a pas hésité à se projeter vers l’avant et à tenter sa chance. Il aurait pu marquer une magnifique frappe de 30 mètres, mais est tombé sur un grand Gianluigi Donnarumma. Il a été remplacé à la 90e minute par Merino, exténué. Même s’il n’a pas été décisif sur le but espagnol, il a été omniprésent à la récupération du ballon, avec quatorze ballons récupérés, plus que tout autre joueur à l’Euro 2024, indique Opta Jean. 6 de ses 14 ballons récupérés étaient dans les 30 derniers mètres, total le plus élevé sur un même match depuis 2008. On espère retrouver ce Fabian Ruiz là au PSG la saison prochaine.