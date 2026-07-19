L’Espagne de Fabian Ruiz vient à bout de l’Argentine et remporte la Coupe du monde 2026

Dans une finale peu emballante, l’Espagne est logiquement venue à bout d’une équipe d’Argentine inexistante et agressive. Entré en cours de jeu, Ferran Torres a offert à sa sélection son deuxième sacre mondial, seize ans après celui de 2010.

La 23e édition de la Coupe du monde s’est clôturée ce dimanche soir, au MetLife Stadium de New York, avec une finale opposant l’Argentine à l’Espagne. Pour ce match, le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, avait décidé de titulariser le joueur du PSG Fabian Ruiz dans son onze de départ.

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Ferran Torres offre le sacre à l’Espagne après un match interminable

Lors d’une première période décevante, la Roja a eu la possession du ballon et s’est procurée quelques situations, notamment par l’intermédiaire de Lamine Yamal, qui a buté sur le gardien Emiliano Martinez (5e), et de Marc Cucurella, dont le tir de loin a frôlé le poteau du but argentin (43e). En face, l’Argentine n’a rien proposé lors des 45 premières minutes, ne tentant aucun tir, et a surtout perdu l’un de ses cadres de la défense centrale, Lisandro Martinez, sorti sur blessure (44e).

Après une mi-temps interminable de 27 minutes, l’Espagne a continué à dicter son rythme face à l’agressivité de l’Albiceleste. La frappe lointaine d’Alex Baena a été captée par un Emiliano Martinez vigilant (46e). Pour tenter de faire sauter le verrou argentin, Luis de la Fuente a décidé de lancer Pedri et Ferran Torres, entrés en jeu à la place de Fabian Ruiz et de Mikel Oyarzabal. Sur sa première occasion, l’attaquant du FC Barcelone était proche de débloquer la rencontre, mais sa tête a été captée par le gardien argentin (67e). Quelques minutes plus tard, Emiliano Martinez a une nouvelle fois dû s’employer sur une frappe lointaine de Pau Cubarsi (78e) et une tête d’Aymeric Laporte (81e). En fin de rencontre, l’agressivité des Argentins a enfin été sanctionnée. Déjà averti plus tôt pour contestation, Enzo Fernandez a reçu un second avertissement à la suite d’une grosse faute sur Pau Cubarsi (90e+4). Au bout du temps additionnel, le coup franc de Lamine Yamal a été repoussé par le portier argentin (90e+7). Sans avoir réussi à se créer la moindre situation de frappe, l’Argentine est parvenue à arracher les prolongations, qu’elle a dû disputer en infériorité numérique.

Dès le début de la prolongation, Emiliano Martinez a dû se détendre pour repousser une tête de Nico Williams (94e). Quelques minutes plus tard, l’attaquant de l’Athletic Bilbao pensait ouvrir le score, mais une très légère faute de Mikel Merino sur Nicolas Otamendi avait été sifflée juste avant (96e). Et à force de dominer, l’Espagne a fini par être récompensée. Sur une remise de la tête de Nico Williams, Ferran Torres n’a laissé aucune chance au gardien argentin (1-0, 106e). Une juste récompense pour les Espagnols. Quelques minutes plus tard, la possible future recrue du PSG pensait s’offrir un doublé, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu (114e). En fin de prolongation, l’Argentine a enfin décidé d’attaquer, et Nicolas Tagliafico était tout près d’égaliser sur un centre (120e). Puis, Giuliano Simeone a manqué une occasion en or dans la surface (120e+2). Logiquement, l’Espagne s’impose sur le score de 1-0 face à l’Argentine et remporte la deuxième Coupe du monde de son histoire, après celle de 2010. De son côté, Fabian Ruiz continue de garnir son armoire à trophées. Après l’Euro 2024 et deux Ligues des champions, le milieu parisien est champion du monde.

Le XI de l’Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte (E.Garcia, 99e), Cucurella – Rodri (c) (Zubimendi, 99e), F.Ruiz (Pedri, 62e) – Yamal, Olmo (Merino, 75e), Baena (N.Williams, 75e) – Oyarzabal (F.Torres, 62e)

: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte (E.Garcia, 99e), Cucurella – Rodri (c) (Zubimendi, 99e), (Pedri, 62e) – Yamal, Olmo (Merino, 75e), Baena (N.Williams, 75e) – Oyarzabal (F.Torres, 62e) Le XI de l’Argentine : E.Martinez – Montiel (Molina, 58e), Romero (Medina, 70e), L.Martinez (Otamendi, 44e), Tagliafico – De Paul (G.Simeone, 70e), E.Fernandez, Mac Allister, N.Gonzalez (Paredes, 46e) – Messi (c), J.Alvarez (Senesi, 102e)

Ferran Torres fait enfin sauter le verrou ! Après une domination offensive de tous les instants, l’Espagne est enfin récompensée et prend les devants dans cette finale. L’explosion de joie pour la Roja !

Espagne 1-0 Argentine



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