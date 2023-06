L’Espagne de Ruiz et Bernat en finale de la Ligue des Nations

Si la saison des clubs est terminée, celle des sélections nationales pas encore. Plusieurs joueurs du PSG sont concernés. Hier, quatre Parisiens s’affrontaient et c’est l’Espagne qui a dominé l’Italie en Ligue des Nations.

Après une saison éprouvante pour le PSG, certains de ses joueurs ne sont pas encore en vacances. Plus d’une dizaine ont été convoqués en sélections nationales pour des matches amicaux, de qualification à l’Euro 2024 ou la CAN 2024 et pour le Final Four de la Ligue des Nations. Pour ce dernier, quatre joueurs du PSG étaient en lice hier soir lors de la demi-finale qui opposait l’Espagne à l’Italie. Mais un seul était titulaire, Gianluigi Donnarumma dans les buts de la Squadra Azzura. Marco Verratti, Fabian Ruiz et Juan Bernat ont débuté sur le banc.

Une finale Espagne / Croatie

Le match s’est très vite emballé avec un but espagnol, de Yeremi, dès la quatrième minute (1-0). Les Italiens ne vont pas rester trop longtemps derrière au score, puisque dès la 11e minute, ils vont obtenir un penalty après une main de Le Normand, pour sa première sélection avec la Roja. Un penalty transformé par Immobile (1-1, 11e) qui a pris Unai Simon à contre-pied. Le match est intense, les deux équipes se rendent coup pour coup et l’Italie va penser prendre l’avantage mais le but de Frattesi est annulé pour un hors-jeu (21e). Les deux équipes vont continuer de se répondre jusqu’à la fin de la rencontre mais alors que l’on se dirigeait vers les prolongations, l’Espagne va réussir à s’offrir la victoire par l’intermédiaire de Joselu (2-1, 88e). Les Espagnols se qualifient donc pour leur deuxième finale de Ligue des Nations en trois éditions. Ils affronteront la Croatie en finale dimanche (20h45). L’Italie jouera le match pour la troisième place contre les Pays-Bas plus tôt dans la journée (15 heures).

A voir aussi : Le PSG proposerait Marco Verratti à Manchester City en échange de Bernardo Silva

Trois des quatre joueurs du PSG ont joué

Gianluigi Donnarumma, le portier du PSG, a joué l’intégralité de la rencontre. Il s’est montré encore décisif avec plusieurs belles parades, dont un magnifique arrêt à bout portant à la 48e minute. Sur un magnifique centre de Marco Asensio, futur joueur des Rouge & Bleu, Yeremi reprend aux six mètres excentré sur le côté gauche. Donnarumma repousse magistralement le ballon avec sa main gauche. Autre joueur parisien convoqué avec l’Italie, Marco Verratti est entré en jeu à la 76e minute. Du côté de l’Espagne, Fabian Ruiz est également entré en jeu deux minutes avant son coéquipier au PSG. Juan Bernat est resté sur le banc.